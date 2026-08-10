Alvarez se vratio treninzima Atletica: Dočekala ga je jasna poruka

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AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

"Najbolja stvar za mene je transfer, želim ispuniti svoj san", izgovorio je Julián Álvarez u mikrofon novinara nakon pobjede Argentine protiv Austrije u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva.

Ipak, uprava Atlético Madrida pobrinula se da 26-godišnji golgeter ne promijeni sredinu, unatoč njegovoj želji za prelaskom u Barcelonu. Da vodstvo i stručni stožer Jorgandžija nisu ostali samo na riječima, svjedoči i fotografija na kojoj se vidi kako Álvarez, Marcos Llorente i Álex Baena treniraju za nadolazeću sezonu.

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Ranije istoga dana, španjolski list As objavio je tekst u kojem novinar Javier Gálvez tvrdi da je poruka koju je Álvarez dobio od klupske uprave bila kratka i jasna: “Ispričaj se i prioni na posao.”

Očekivano, društvene mreže preplavljene su pošalicama na račun Argentinca i za njega nepovoljnog ishoda ljetnog prijelaznog roka, pri čemu prednjače fotomontaže napadača u zatvorskoj uniformi.

Nema sumnje da će odnos Álvareza s upravom, stručnim stožerom i suigračima u narednom razdoblju biti pod posebnim povećalom, a dodatnu težinu cijeloj situaciji daje činjenica da je Argentinac ugovorom vezan za Atlético sve do ljeta 2030. godine.

U protekloj sezoni 170 cm visoki napadač postigao je 20 pogodaka za Atlético u svim natjecanjima. Pritom je bio znatno učinkovitiji u Ligi prvaka gdje je zabio 10 golova, dok je u LaLigi mrežu tresao osam puta.

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