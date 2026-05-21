VIDEO / Ajax izborio finale doigravanja za Konferencijsku ligu, Šutalo propustio susret zbog ozljede

U polufinalu doigravanja u nizozemskoj Eredivisiji Ajax Josipa Šutala igrao je protiv Groningena na neutralnom terenu u Volendamu. Razlog za to je koncert Harryja Stylesa koji se ovih dana održavaju na Johan Cruijff stadionu. Nije ta promjena terena otežala Ajaxu koji je slavio s 2:0.

Ajax je otpor Groningena lomio do 24. minute kada je Davy Klaassen pogodio za 1:0 nakon asistencije Mike Godtsa. Mladi 20-godišnji Belgijanac je jedan od najvećih talenata svijeta, no izbornik Belgije nije ga uvrstio na svoj popis za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

Taj rezultat od 1:0 na semaforu je stajao do 57. minute kada je 18-godišnji Belgijanac Jorthy Mokio pogodio za 2:0. Ispostavilo se da je to bio i posljednji gol na utakmici te je Ajax s 2:0 upisao pobjedu kojom se plasirao u finale doigravanja za Konferencijsku ligu.

Tamo će igrati protiv pobjednika meča između Utrechta i Heerenveena. U slučaju da u tom susretu ne upišu pobjedu, Ajax će prvi put nakon sezone 1990./1991. ostati bez nastupa u europskim natjecanjima.

Kod Kopljanika u sastavu nije bilo hrvatskog reprezentativca Josipa Šutala koji je ozlijeđen.

