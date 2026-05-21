Kotarski s Kopenhagenom preko doigravanja izborio pretkolo Konferencijske lige, moguć je okršaj s Varaždinom

U četvrtak navečer u Danskoj je odigran susret koji je odlučio o posljednjem putniku u Konferencijsku ligu. Brondby IF, četvrtoplasirana ekipa iz "lige za prvaka" ugostila je Kopenhagen, takozvanog osvajača "lige za ostanak". Tamo je nakon velike bitke od 120 minuta do pobjede od 3:1 došao Kopenhagen.

Nakon prvog poluvremena nije bilo golova, a vrijedi izdvojiti ozljedu mladog napadača Kopenhagena. U 37. minuti je 17-godišnji Islanđanin Viktor Dadasson napustio travnjak.

Sljedeći važni događaj na utakmici zbio se u 67. minuti kada je Mayckel Lahdo zaradio izravni crveni karton za Brondby. Ubrzo nakon toga Kopengahen je zaigrao bolje te je u 77. minuti golom Portugalca Bute stigao do prednosti od 1:0. Međutim, ta prednost trajala je tek tri minute jer je Mads Frokjaer-Jensen zabio za 1:1 u 80. minuti.

Bio je to i posljednji gol u regularnom vremenu što je značilo da slijede produžeci. U dodatnih 30 minuta Kopenhagen je poveo golom Youssoufe Moukoka u 103. minuti da bi Brondby uzvratio u 113. preko Belgijanca Jordija Vanlerberghea. Međutim, taj pogodak je poništen zbog zaleđa i Kopenhagen je do kraja susreta još jednim golom Moukoka došao do slavlja od 3:1.

Za Kopenhagen je cijeli susret odigrao hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kotarski koji je bio nezamjenjiv kroz cijelu sezonu u redovima danskog velikana. Cijeli susret odigrao je i Marko Divković za Brondby koji je ove godine ostao bez europskih natjecanja.

Kopenhagen je ove sezone šokantno igrao “ligu za ostanak”, a nakon poraza u finalu Landspokal Kupa bili su u opasnosti da prvi put nakon 26 godina ostanu bez Europe. Međutim, uspjeli su slaviti i izboriti drugo pretkolo Konferencijske lige gdje će biti i nositelji. Mogući protivnik bit će im i Varaždin, hrvatski klub koji je u posljednje dvije sezone kroz SHNL izborio nastup u Europi.

