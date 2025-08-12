Petković dobio najgoru ocjenu na utakmici, Turci: Ostavio je pozitivan dojam

Novi turski prvoligaš u 1. kolu prvenstva poražen je na gostovanju kod Trabzonspora 1:0, a jedini gol postigao je Paul Onuachu u 49. minuti.

Hrvatski napadač imao je dvije velike prilike. U 31. minuti mogao je dovesti svoju momčad u vodstvo, a u 72. izjednačiti nakon asistencije Josepha Nongea, no oba puta je bio neprecizan. Promašene prilike pogledajte OVDJE.

Prema Sofascoreu, Petković je bio najlošije ocijenjeni igrač utakmice (5.6), dok je najniža ocjena ostalih startera bila 6.3. Ipak, lokalni portal Cagdas Kocaeli njegov nastup nije kritizirao.

SKener: Petković je svojom odlukom ‘poginuo’. Hoće li i Boban?

“Bruno Petković odigrao je prvu službenu utakmicu za Kocaelispor u gostujućem ogledu protiv Trabzonspora. Hrvatski napadač bio je važan dio momčadskih napadačkih akcija. Iako nije uspio iskoristiti prilike, istaknuo se suradnjom s Josephom Nongeom Boendeom i Ryanom Mendesom.

Petković je u 31. i 72. minuti dobio odlične lopte od Nongea, no nije ih pretvorio u pogotke. Unatoč tome, dojam koji je ostavio bio je pozitivan, borbenošću i dobrom pozicijskom igrom zaradio je pohvale stručnog stožera.

Njegov doprinos u povezivanju linija i organizaciji napada sugerira da bi nakon što prođe fazu pripreme i potpune prilagodbe mogao još značajnije podići razinu igre. Utakmicu je završio bez pogotka, ali s ulogom ključnog igrača u taktičkoj shemi Kocaelispora”, pišu Turci.

Podsjetimo, Petković je ovog ljeta napustio Dinamo nakon raskida ugovora i sukoba s predsjednikom Uprave Zvonimirom Bobanom. Za Modre je odigrao 289 utakmica, postigao 88 golova i upisao 61 asistenciju.