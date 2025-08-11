VIDEO / Neće pa neće: Petković promašio dva ‘mrtvaca’ u debiju za Kocaelispor

Podijeli :

U susretu 1. kola turskog prvenstva Trabzonspora je s minimalnih 1:0 svladao Kocaelispor za kojeg nastupa Bruno Petković. Bivši igrač Dinama imao je u 31. minuti sjajnu prigodu za dovesti svoju momčad u vodstvo, no njegov udarac iz neposredne blizine zaustavio je domaći vratar Ugurcan Cakir. Tako se na predah otišlo s rezultatom 0:0.

Odmah na na startu nastavka domaćin je poveo, a strijelac je bio nigerijski napadač Paul Onuachu u 49. minuti.

Najbolju prigodu za poravnanje imao je opet Bruno Petković u 72. minuti dvoboja, kada ga je još jednom majstorski uposlio Joseph Nonge. No hrvatski napadač loše je pucao s otprilike 11 metara i lopta je otišla pored vrata.

Do kraja utakmice nije bilo pogodaka i novi turski prvoligaš predvođen s Petkovićem u napadu upisao je poraz.

