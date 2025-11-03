Oglasio se klub tragično preminulog trenera Žižovića: ‘Njegova strast prema igri i ljudska toplina zauvijek će ostati u sjećanju’

Podijeli :

xIgorxKupljenikx via Guliver

Nakon tragične smrti Mleadena Žižovića, oglasio se njegov klub, srpski prvoligaš Radnički 1923.

Tijekom utakmice srpskog nogometnog prvenstva između Mladosti i Radničkog 1923 u Lučanima preminuo je trener Mladen Žižović. Dogodilo se to sredinom prvog poluvremena, kada se 43-godišnji stručnjak iznenada srušio pokraj klupe. Unatoč brzoj intervenciji liječničke ekipe i pokušajima reanimacije, Žižović je preminuo na putu prema bolnici.

Nakon tragične vijesti, oglasio se i njegov klub, Radnički 1923.

U kratkom priopćenju kragujevačkog superligaša stoji:

„Nogometni klub Radnički 1923 s dubokom tugom i nevjericom obavještava javnost da je tijekom utakmice protiv Mladosti iz Lučana preminuo naš trener Mladen Žižović. Otišao je prerano čovjek koji je svojim znanjem, smirenošću i plemenitošću ostavio dubok trag gdje god je radio. Iako je kratko vrijeme proveo u Kragujevcu, uspio je svojom energijom, profesionalizmom i ljudskim kvalitetama steći poštovanje svih u klubu – igrača, suradnika i navijača.

NK Radnički 1923 izražava najdublju sućut obitelji, prijateljima i svima koji su poznavali Mladena. Njegova posvećenost nogometu, strast prema igri i ljudska toplina ostat će zauvijek urezani u sjećanju svih koji su imali čast upoznati ga. Počivaj u miru, Mladene.

Tvoj Radnički.”

Mladen Žižović rođen je 27. prosinca 1980. u Rogatici. Nakon uspješne igračke karijere posvetio se trenerskom poslu te vodio Radnik Bijeljinu, Zrinjski Mostar, tuzlansku Slobodu, Škupi iz Sjeverne Makedonije i banjalučki Borac, a prije svega deset dana preuzeo je klupu Radničkog 1923.