Jakirović osvojio bod na teškom gostovanju u službenom debiju na klupi Hulla

Domaćin, prošlogodišnji polufinalist doigravanja za Premier ligu, imao je više udaraca (16-8) i veći posjed (56%), no do pobjede nije stigao.

Hull, koji je lani jedva izbjegao ispadanje, u sljedećem kolu dočekuje Oxford, dok Coventry ide kod Derbyja.

Jakirović zaključio obećavajuću predsezonu remijem sa španjolskim prvoligašem, pobjeda Kovača

Jakirović je ovog ljeta stigao iz turskog Kayserispora, s kojim je u 17 utakmica izborio opstanak, ali je u Engleskoj odmah naišao na problem – klub ima zabranu transfera zbog nepravilnosti u poslovanju.

Hrvatski vratar Ivor Pandur branio je svih 90 minuta za goste.