Bomba iz Turske: Jakirović napušta Hull i preuzima tamošnjeg velikana?!

Turski velikan već je pokazao interes za hrvatskog stručnjaka, doznaje Index.

VIDEO / Zato ga Dalić prati: Letica u rušenju Bešiktaša obranio zicer bivšoj zvijezdi Chelseaja Jakirović doživio prvi poraz kao trener Hulla, kultni klub mu utrpao tri pogotka

Jakirović je proljetos preuzeo Hull nakon uspješnog mandata u Kayserisporu, no odmah se suočio s problemima. EFL mu je zabranio transfere do siječnja 2027. jer je klub zakasnio s uplatom milijun funti odštete jednom premierligašu.

Bivši trener Dinama, s kojim je osvojio duplu krunu, prošle je sezone dobio otkaz nakon teškog poraza 9:2 od Bayerna u Ligi prvaka, a u Engleskoj zasad ima pobjedu, remi i poraz na startu Championshipa.

