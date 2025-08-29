Bomba iz Turske: Jakirović napušta Hull i preuzima tamošnjeg velikana?!

Sergej Jakirović (48), trener Hull Cityja, našao se na listi kandidata za klupu Bešiktaša nakon smjene Olea Gunnara Solskjaera, koji je ispao i iz Europa lige i iz Konferencijske lige.

Turski velikan već je pokazao interes za hrvatskog stručnjaka, doznaje Index.

Jakirović je proljetos preuzeo Hull nakon uspješnog mandata u Kayserisporu, no odmah se suočio s problemima. EFL mu je zabranio transfere do siječnja 2027. jer je klub zakasnio s uplatom milijun funti odštete jednom premierligašu.

Bivši trener Dinama, s kojim je osvojio duplu krunu, prošle je sezone dobio otkaz nakon teškog poraza 9:2 od Bayerna u Ligi prvaka, a u Engleskoj zasad ima pobjedu, remi i poraz na startu Championshipa.

