Jakirović doživio prvi poraz kao trener Hulla, kultni klub mu ‘utrpao’ tri pogotka

Nakon obećavajućeg početka, u subotu je doživio i prvi poraz – kultni Blackburn Roversi slavili su na gostovanju s uvjerljivih 3:0. Hull je pritom odigrao vrlo slabo pred svojim navijačima u susretu 3. kola engleskog Championshipa.

Strijelci za Blackburn bili su Ryan Hedges u 18. minuti, Yuki Ohashi u 47. te Todd Cantwell tri minute kasnije. Jakirovića očekuje duga i zahtjevna sezona, dodatno otežana činjenicom da klub ima zabranu transfera.

U prva tri kola Hull je upisao remi bez golova protiv Coventryja, pobjedu 3:2 nad Oxford Unitedom te sada ovaj poraz. Hrvatski vratar Ivor Pandur branio je svih 90 minuta za Jakirovićevu momčad.