Bivši trener Liverpoola ima novi posao

AP Photo/Darko Vojinovic, File via Guliver

Bivši trener Liverpoola i Celtica 52-godišnji Brendan Rodgers imenovan je glavnim trenerom saudijskog kluba Al-Qadsiah iz Pro lige, što klub smatra korakom koji naglašava njihovu ambiciju da postanu jedna od vodećih azijskih momčadi.

“Ovo je prekretnica za klub”, rekao je izvršni direktor Al-Qadsiaha James Bisgrove u izjavi u utorak. “Brendanovo iskustvo i dosadašnji rezultati odražavaju našu ambiciju i dugoročnu viziju.”

Rodgers je vodio Liverpool do drugog mjesta u Premier ligi 2014. s klupskim rekordom od 101 gola i vodio Leicester do njihovog prvog trijumfa u FA kupu 2021. prije nego što je osvojio 11 velikih trofeja tijekom dva razdoblja u Celticu. Napustio je škotske prvake u listopadu nakon što ih je vodio do osvajanja dva uzastopna naslova.

“Njegova filozofija izvrsno se uklapa u našu strategiju. Nasljeđuje talentiranu momčad željnu uspjeha”, rekao je Carlos Anton, sportski direktor Al-Qadsiaha koji je peti u saudijskoj prvoj ligi.

