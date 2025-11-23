VIDEO / Ronaldo ubrzo puni 41 godinu, nerealnim škaricama dokazao da su godine samo broj

Al Nassr je slavio s 4:1, pogotke su uz Ronalda zabili i Felix, Mane te Wesley. Počasni gol za goste zabio je Al Hawsami..

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.