Allgeri obznanio sjajne vijesti: ‘Modrić je trenirao s momčadi’

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver Image

Luka Modrić vraća se na teren puno brže nego što se prvotno očekivalo, a iz Milana dolaze vrlo pozitivne informacije. Trener Massimiliano Allegri potvrdio je da hrvatski kapetan ponovno trenira s ostatkom momčadi te da može igrati uz zaštitnu masku, što predstavlja veliko pojačanje za završnicu sezone i borbu za plasman u Ligu prvaka.

Modrić je ozljedu zadobio 26. travnja tijekom susreta protiv Juventusa, kada je pretrpio dvostruki prijelom jagodične kosti. Nakon operativnog zahvata očekivala se dulja pauza, no od samog početka bilo je jasno da želi što prije ponovno zaigrati. Poslije individualnog oporavka i izrade posebne zaštitne maske priključio se treninzima momčadi te je sada ponovno konkurent za nastup u završnim utakmicama prvenstva.

Modrić ostaje bez trenera? Allegri i Ibrahimović u otvorenom ratu Casemiro o Kovačiću: ‘Nevjerojatan je, ali nije dovoljno jak u glavi. Ispred sebe je imao Modrića i Kroosa’

Pred Milanom su dvije iznimno važne utakmice u borbi za mjesta koja vode u Ligu prvaka, a hrvatski veznjak mogao bi konkurirati već za dvoboj protiv Genoe.

“Dobra vijest je da je Modrić spreman. Isprobao je zaštitnu masku i trenirao s momčadi, no vidjet ćemo tko će sutra igrati”, rekao je trener Milana Massimiliano Allegri u najavi utakmice.

Tom izjavom Allegri je potvrdio da je Modrić ponovno ozbiljna opcija za sastav, iako u klubu i dalje postoji određena doza opreza oko njegova povratka. Svejedno, očekuje se da bi mogao imati važnu ulogu u ključnim susretima završnice prvenstva.

Rossoneri do kraja sezone igraju protiv Genoe i Cagliarija, a obje utakmice imaju veliku važnost u utrci za Ligu prvaka. Milan se trenutno nalazi na četvrtom mjestu sa 67 bodova, koliko ima i Roma, dok je Como udaljen samo dva boda. Ispred Milana nalaze se Juventus s dva boda više te Napoli s prednošću od tri boda.

Spremnost hrvatskog reprezentativca da nastupi sa zaštitnom maskom dodatno pokazuje njegovu želju da pomogne momčadi u odlučujućem dijelu sezone. Njegovo iskustvo i smirenost mogli bi biti iznimno važni u ovako neizvjesnoj završnici, pa nije isključeno da protiv Genoe dobije priliku već od prve minute ili kao važan igrač s klupe.