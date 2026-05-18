Navijači podijeljeni oko popisa Vatrenih: “Stojković je svemirski brod za neke; ‘Umjesto koga je trebao upasti?”

Luka Kolanović via Guliver Images

Popis izbornika Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo izazvao je brojne reakcije navijača, mahom po pitanju nepozivanja Diona Drene Belje i Luke Stojkovića, odnosno njihovih statusa rezervi na pretpozivima.

Zlatko Dalić je prelomio i objavio popis 26 igrača na koje računa za Svjetsko prvenstvo i sedmoricu kojima je uručio pretpozive. Među potonjima su Dinamove uzdanice Dion Drena Beljo i Luka Stojković koji su izvrsnom formom malo “poremetili” siguran popis i laganu odluku izbornika.

Na koncu, Dalić je ipak odlučio izostaviti njih dvojicu i staviti ih na pretpoziv, što nije leglo svim navijačima.

Na objavu HNS-a na Facebooku mnogi su se javili komentarom:

“Ako mi netko može objasniti po čemu je Fruk zaslužio poziv ispred Stojkovića? Napadači MLS klubova ispred Belje, koji je zabio preko 30 golova. Kao Hajdukovac pišem ovo.”

“Beljo je zaslužio biti na popisu, ali ajde, imamo sličnih napadača poput njega, pa ok. Ali Stojkovića i Segečića je morao zvati. Stojke je igrač kakvog nemamo u repki, vrckast, nepredvidiv, majstor. Segečić je izvrsno desno krilo, mlad i brz, odličan. Ali što je, tu je. Sretno nam.”

“Luka Stojković je trenutno svemirski brod za N. Moru, N. Vlašića, Marija Pašalića, Lovru Majera!”

“Žalosno, da ni jedan igrač prvaka Hrvatske nije na popisu….da je slučajno Hajduk prvi, bila bi u Dalmaciji pobuna….po kojim kriterijima nisu Beljo i Stojkovic unutra…..Žalosno.”

Međutim, ima i onih koji se slažu s izbornikovom procjenom.

“Umjesto koga je Beljo trebao upasti? Kramarića? Budimira? Ili možda Muse koji već 3 sezone ima dvoznamenkaste brojeve u ligi jačoj nego HNL, ili pak umjesto Matanovića koji igra finale Europa lige (početna postava) i zabija u istoj ligi koju je i Beljo igrao i ima 5 golova u 2 sezone sa preko 35 nastupa i istom minutažom kao i Matanović.”

“Nit je triba Silić kao što neki pišu nit tribaju Stojković i Beljo i ne zato što su njih 3 loša nego je jednostavno prejaka konkurencija i to će svaki navijač Hajduka i Dinama realan reći nego 90% komentara gleda klupske boje.”

I dok neki smatraju kako popis nije dovoljno dobar:

“Ovo je najsporiji Dalićev popis ikad. Sretno!”

“Tanko, Daliću. S obzirom na naš renome na SP, s ovima nećemo daleko. Proć će se grupa i nazad u HR.”,

… drugi su uvjereni da je ovo najbolje što Hrvatska ima.

“Očekivano i najbolje što imamo. Možda se tu moglo naći mjesta za Segečića ili Stojkovića, ali ako izbornik garantira za ove igrače trebali bi mu vjerovati jer do sada je pokazao da zna što radi. Sretno Hrvatska!!!”

“Moj osvrt na komentare …. Ljudi i ja bi da ih ide još odličnih pedeset … ali mali je autobus, pobjednička ekipa se stvara na drugačiji nama možda nepoznat način, a ne samo natrpavanjem igrača pa makar to i zaslužili. Zapamtite …. rat nisu uvijek dobivali najmoćniji nego oni najhrabriji sa dobrom vizijom i odličnom strategijom. Živjeli!”