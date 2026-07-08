Oglasio se otac Engleza nakon bizarne ozljede: ‘Potpuno je smrskao ruku u slavlju’

Podijeli :

AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver

Engleska reprezentacija ostala je bez jednog od svojih najiskusnijih aduta u nastavku Svjetskog prvenstva. Jordan Henderson (36) doživio je tešku, bizarnu ozljedu tijekom slavlja nakon dramatične pobjede "Tri lava" nad Meksikom (3:2) na stadionu Azteca, zbog čega je za njega turnir i službeno završen.

Iskusni veznjak Brentforda poskliznuo se u pokušaju da preskoči reklamnu ploču i iznimno nespretno dočekao na ruku. Scena je odmah izazvala paniku među suigračima, a liječnici su mu već na travnjaku morali pružiti kisik prije nego što je na nosilima iznesen s terena.

Bellingham poručio Englezima: ‘Uzmite još jednu žesticu i recite šefovima da ne dolazite na posao’ Pogledajte video: Englezi u dramatičnoj utakmici protiv Meksikanaca izborili četvrtfinale SP-a

O dramatičnim trenucima progovorio je njegov otac, Brian Henderson, koji je utakmicu pratio putem televizijskog prijenosa u Engleskoj. Priznao je da u prvi mah uopće nije bio svjestan ozbiljnosti situacije, ponajviše zbog izjave kapetana Harryja Kanea koji je neposredno nakon susreta umanjivao težinu pada.

“U početku sam mislio da je samo pao. Mislio sam da je možda samo ogrebao zapešće. Nisam imao pojma da je tako ozbiljno sve dok nisu intervjuirali Harryja Kanea, a u pozadini je prošao medicinski krevet s Jordanom. Mogao sam ga vidjeti tamo s kisikom i svim tim stvarima. Odmah sam poslao poruku njegovom osobnom asistentu koji je bio tamo kako bih saznao što se dogodilo. Bio sam budan cijelu noć čekajući vijesti. Sada je to samo igra čekanja”, otkrio je Brian Henderson.

Iako su prve medijske informacije sugerirale da se radi o ozljedi zapešća, izbornik Thomas Tuchel odmah je nakon utakmice poručio kako situacija “izgleda jako loše”, a otac nogometaša potvrdio je najcrnije prognoze uoči hitne operacije u SAD-u.

“Radi se o lijevoj podlaktici – potpuno ju je smrskao. Dobit će gips, a onda sve ovisi o tome što će reći stručnjaci”, dodao je otac bivše zvijezde Liverpoola, napomenuvši kako je za operaciju angažiran vrhunski kirurg s bogatim iskustvom u liječenju NFL zvijezda.

Unatoč teškom prijelomu koji ga je udaljio s travnjaka, Henderson je donio odluku da neće napuštati reprezentativni kamp te želi ostati podrška suigračima uoči četvrtfinalnog ogleda protiv Norveške u Miamiju.

“On neće napustiti svoje suigrače. Bit će tamo s njima sve dok turnir ne završi”, zaključio je njegov otac.