Ovo su parovi četvrtfinala SP-a: Već sutra nas čeka spektakl

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(AP Photo/Derik Hamilton) via Guliver Image

Pobjedama Argentine nad Egiptom (3:2) i Švicarske nad Kolumbijom nakon jedanaesteraca kompletirana je osmina finala Svjetskog prvenstva. U igri za naslov prvaka ostalo je još osam najboljih reprezentacija – šest europskih te po jedna afrička i južnoamerička.

Nakon odigranih čak 96 utakmica, srijeda donosi prvi dan pauze i predah od nogometa na turniru. Do velikog finala ostalo je još svega osam susreta, a borba za polufinalne karte počinje u četvrtak.

Raspored i satnica četvrtfinala (po srednjoeuropskom vremenu):

Četvrtak, 9. srpnja (22:00h): Francuska – Maroko (Foxborough)

Petak, 10. srpnja (21:00h): Španjolska – Belgija (Inglewood)

Subota, 11. srpnja (23:00h): Norveška – Engleska (Miami)

Nedjelja, 12. srpnja (03:00h): Argentina – Švicarska (Kansas City, Arrowhead)

Kostur natjecanja već u polufinalu jamči spektakularne dvoboje. Pobjednik susreta između Francuske i Maroka igrat će u polufinalu protiv boljeg iz ogleda Španjolske i Belgije.

S druge strane ždrijeba, u noćnom terminu s subote na nedjelju, saznat ćemo drugi polufinalni par koji će činiti pobjednici utakmica Norveška – Engleska te Argentina – Švicarska.