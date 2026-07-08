Veliko priznanje za Vuškovića: Dok ga u Hrvatskoj kritiziraju, na pragu je ulaska u TOP 10 na prestižnoj listi

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Na najnovijoj ljestvici utrke za nagradu Golden Boy, koja se dodjeljuje najboljem mladom igraču rođenom 2006. godine ili prije, hrvatski dragulj Luka Vušković nalazi se na pragu ulaska u TOP 10.

Prestižna nagrada Golden Boy, koju od 2003. godine dodjeljuje talijanski sportski list Tuttosport za najboljeg mladog nogometaša Europe do 21 godine, doživjela je veliku promjenu. Glavni partner nagrade postao je ugledni portal Transfermarkt, čiji napredni sustav bodovanja i procjene tržišne vrijednosti sada izravno kreira službenu ljestvicu top 100 talenata.

Matteoni: Dalić mi je otkrio da je umoran, a s Bilićem je sve odavno dogovoreno Gotovo je: Vušković je prodan za skoro 60 milijuna eura!

Upravo na toj najnovijoj, ažuriranoj listi European Golden Boy, sjajno kotira hrvatski dragulj Luka Vušković.

Hrvatski branič je odličnim klupskim izvedbama i odlaskom na SP stigao do visoke 11. pozicije na svijetu, čime se našao u elitnom društvu tik iza najboljih tinejdžera današnjice poput Laminea Yamala, Warrena Zaïre-Emeryja i Paua Cubarsíja.

Ovaj visoki plasman i procijenjena vrijednost od 60 milijuna eura na Transfermarktu stigli su usprkos tome što Vušković na aktualnom Svjetskom prvenstvu nije ostavio očekivano dubok trag u dresu reprezentacije. Iza mladog stopera su nešto slabije partije u reprezentativnom dresu: jedini nastup na turniru upisao je u porazu od Engleske (2:4), dok je ostatak natjecanja ispratio s klupe za pričuve, pri čemu je dobio kritike dijela domaće javnosti.

Ipak, to nimalo ne umanjuje njegov status na nogometnom tržištu, što dokazuje i nedavni unosni transfer iz Tottenhama u Brighton za oko 55 milijuna eura.

Konačni osvajač nagrade Golden Boy za 2026. godinu bit će poznat u listopadu, kada će stručni žiri suziti Transfermarktovu listu na 20 najboljih i izabrati nasljednika ove prestižne titule. Prema svemu sudeći, u užem odabiru naći će se i perspektivni Vatreni.

Napomenimo i kako vodeću desetorku poretka predvodi prvoplasirani Lamine Yamal (Barcelona), a slijede ga Warren Zaïre-Emery (PSG), Pau Cubarsí (Barcelona), Yaël Diomandé (RB Leipzig), Ayyoub Bouaddi (Lille), Estêvão (Chelsea), Victor Froholdt (Porto), Lennart Karl (Bayern), Endrick (Real Madrid) te klupski suigrač Luke Vuškovića, Rayan (Bournemouth).