Arbeloa i službeno preuzeu klupu najstarijeg londonskog kluba

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xFelipexMondino IPAxSportx via Guliver

Španjolski stručnjak Álvaro Arbeloa u utorak je i službeno potvrđen kao novi glavni trener londonskog Fulhama, nakon što je na kraju prošle sezone napustio klupu Real Madrida. Bivši španjolski reprezentativac potpisao je trogodišnji ugovor te će voditi momčad na Craven Cottageu.

Arbeloa na klupi nasljeđuje Marca Silvu, koji je otišao u domovinu kako bi preuzeo portugalsku Benficu. Zanimljiv je rasplet situacije na trenerskom tržištu jer je Silva u Lisabonu naslijedio Joséa Mourinha, koji se nakon 13 godina vratio u Madrid i popunio mjesto upražnjeno upravo Arbeloovim odlaskom.

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Vlasnik Fulhama Shahid Khan oglasio se službenim priopćenjem u kojem nije krio zadovoljstvo odrađenim poslom:

“Álvaro je bio prvotni kandidat koji je tijekom naših sastanaka u lipnju sjajno argumentirao zašto bi trebao postati naš sljedeći glavni trener, i ubrzo je postalo sasvim jasno da je on bio – i da ostaje – pravi izbor. Oduševljen sam što je Alvaro prihvatio izazov da povede Fulham naprijed i ne sumnjam da će naša momčad, osoblje i navijači prepoznati što njegovo imenovanje znači za sadašnjost i budućnost našeg kluba.”

Arbeloa je u siječnju preuzeo madridski Real nakon što je otkaz dobio Xabi Alonso, no velikana je doveo tek do druge uzastopne sezone bez osvojenog trofeja. Bivši španjolski reprezentativac, koji je kao igrač u Premier ligi nastupao za Liverpool, sada se vraća u Englesku u potpuno novoj ulozi.

Novi strateg londonskog kluba poručio je:

“Za mene je velika čast što započinjem ovu novu etapu u Fulhamu, najstarijem klubu u Londonu. Osjećam ogromnu odgovornost i duboko sam zahvalan gospodinu Khanu i Tonyju Khanu na povjerenju koje su mi ukazali vođenjem Fulhama u Premier ligi.”

Fulham će pod novim vodstvom pokušati nadmašiti rezultat iz prošle sezone, koju su u elitnom razredu engleskog nogometa završili na 11. mjestu.