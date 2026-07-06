Pogledajte video: Englezi u dramatičnoj utakmici protiv Meksikanaca izborili četvrtfinale SP-a

Nogometna reprezentacija Engleske igrat će u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva nakon slavlja 3:2 u dramatičnom i napetom ogledu protiv Meksika, na gostujućem stadionu Azteca.

Jude Bellingham je utišao uzavrelu atmosferu koju su napravili meksički navijači krajem prvog dijela. Zabijao je u 36. i 38. minuti za 2:0 Engleske, ali se domaćin vratio krajem prvog dijela kada je Julian Quinones smanjio na 1:2 u 42. minuti.

Opasan trenutak po Englesku dogodio se u 54. minuti kada je crveni karton zaradio Quansah, ali je Engleska unatoč tome povećala prednost u 60. minuti kada je Harry Kane realizirao jedanaesterac za 3:1. Novi povratak Meksiko je učinio u 69., tada je Raul Jimenez pogodio s bijele točke za 2:3, ali do trećeg gola domaćin ipak nije uspio doći.

Engleska se vraća u SAD te će četvrtfinale u Miamiju odigrati 11. srpnja. Suparnik će biti Norveška koja je nekoliko sati ranije svladala Brazil s 2:1 uz dva pogotka Erlinga Haalanda.

Nervozno su utakmicu otvorili Meksikanci i Englezi. Na početku dvoboja su se nizali prekršaji, naguravanja i potezanja, a prva šansa na utakmici kreirana je od strane domaćina. Odlično je u 16. minuti glavom bliži kut gađao Jimenez, ali je engleski vratar Pickford jako dobro intervenirao.

Deset minuta kasnije na drugoj strani je sve sam napravio Gordon, ali je njegov udarac završio ravno u meksičkog golmana. Sve to je bila najava eksplozivnog kraja prvog poluvremena u kojem su postignuta čak tri pogotka.

Bellingham je potpuno utišao uzavrelu atmosferu na stadionu Azteca golovima u 36. i 38. minuti za 2:0 Engleske. Prvo je Rice osvojio veliki dio terena i poslao loptu prema Saki čiji je ubačaj dočekao Bellingham i glavom pogodio domaću mrežu.

Samo dvije minute kasnije Meksikanci su izgubili loptu na sredini terena nakon čega je uslijedio brzi prijenos lopte pred domaća vrata. Ovaj put je Kane bio asistent, a Bellingham je još jednom spretno i brzo reagirao te pogodio za 2:0.

Meksikanci nisu bili niti malo uzdrmani nakon dva primljena gola, već su u preostalo malo vremena do odmora mogli i izjednačiti. Smanjili su u 42. minuti kada je nakon prekida stvorena gužva pred Pickfordom. Lopta se odbila do Quinonesa koji je iz blizine žestoko raspalio pod gredu zabivši za 1:2 i erupciju oduševljenja domaćih navijača.

Slavlje se nije niti stišalo, a Meksiko je imao novu šansu. S više od deset metara odlično je glavom pucao Jimenez, ali je efektnu paradu upisao Pickford. Sjajnu je priliku Meksiko za 2:2 imao u nadoknadi. Na drugoj vratnici je loptu dočekao Montes te je imao otvoreni put prema pogotka. U posljednji je trenutak odlično reagirao Bellingham, izbio loptu i sačuvao englesko vodstvo.

Žestok je bio kraj prvog dijela, a još je burnije bilo kroz cijelo drugo poluvrijeme. U 49. minuti Engleska je bila blizu trećem golu, ali je udarac s vrha šesnaesterca O’Reillyja završio na vratnici.

Od 54. minute Engleska je ostala s igračem manje zbog neopreznog, ali opasnog starta Quansaha, no odgovor je vrlo brzo imala momčad Thomasa Tuchela. Šest minuta kasnije iznimno razigrani Gordon je do lopte došao prije meksičkog golmana Rangela koji ga je srušio, a sudac Faghani je pokazao na bijelu točku. Kane je bio siguran i precizan za 3-1.

Uslijedili su potom siloviti naleti Meksikanaca koji su od početka dvoboja igrali u transu, a tada su još žešće krenuli prema Pickfordu. U 69. je dosuđen novi jedanaesterac, ovaj put za Meksiko i to nakon diskutabilnog starta Kanea. Jimenez je prevario Pickforda, smanjio je na 2-3 čime je probuđena nova nada domaćinu.

Uslijedila je do kraja prava invazija prema engleskim vratima te se cijelo vrijeme igralo u i oko engleskog šesnaesterca. Bezbroj ubacivanja odradili su Meksikanci. Bilo je puno opasnih situacija, ali engleska obrana je bila britka, sigurna i koncentrirana, kao i vratar Pickford koji je riješio brojne teške situacije pred svojom mrežom.

Zadnja šansa za Meksiko dogodila se u dvanaestoj minuti nadoknade kada je Stones umalo pogodio vlastitu mrežu, ali je lopta prošla odmah pored vratnice. Bio je to kraj domaćih nadanja, kao i početak velikog slavlja engleskih nogometaša i navijača.

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