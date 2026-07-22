Oglasio se Argentinac koji je udario Olma nakon finala: Evo što kaže o incidentu

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AP Photo/Abbie Parr via Guliver

Pomoćni trener argentinske nogometne reprezentacije Roberto Ayala javno je izrazio žaljenje zbog fizičkog sukoba sa španjolskim reprezentativcem i bivšim igračem Dinama Danijem Olmom, do kojeg je došlo neposredno nakon završetka finalne utakmice Svjetskog prvenstva 2026. godine u kojoj je Španjolska slavila s 1:0.

FIFA je već pokrenula službeni disciplinski postupak protiv Argentinaca zbog niza incidenata, naguravanja i sukoba igrača i stručnih stožera koji su uslijedili po završetku dramatičnog finala odigranog u New Jerseyju.

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Gostujući u radijskoj emisiji Esports Migdia, nekadašnji proslavljeni obrambeni igrač Valencije i Argentine priznao je svoju odgovornost te naglasio kako je njegova reakcija bila neprimjerena.

“Očito je da žalim zbog svega. Zbog svoje pozicije i uloge u stožeru ne smijem dopustiti da bilo kakva emocija ili provokacija s druge strane utječe na moje raspoloženje i postupke”, izjavio je Ayala.

Ayala je u razgovoru nastojao ublažiti medijske natpise koji su kružili nakon utakmice, naglasivši kako se radilo o naguravanju, a ne o klasičnom udarcu šakom:

“Bila je to brzopleta reakcija na jedan komentar s druge strane, ali to je sada iza nas. Ako ga sretnem, svakako ću mu se osobno ispričati.”

Legendarni stoper objasnio je kako je primarni cilj argentinskog stožera bio razdvojiti igrače te smiriti strasti koje su proključale na terenu:

“Kada je utakmica završila, vidio sam gužvu na sredini terena. Otišli smo tamo kako bismo povukli naše igrače. To što se dogodilo na kraju ne odražava ono tko smo mi.”

Dodao je i kako je tijekom gužve razgovarao sa španjolskim braničem Ericom Garcijom objašnjavajući mu da je stigao isključivo kako bi smirio situaciju i čestitao protivnicima na naslovu prvaka.

Gužva s Olmom nije bila jedini incident nakon utakmice. Prema izvješćima, u post-utakmičnim sukobima sudjelovao je i Leandro Paredes, dok se Nahuela Molinu tereti da je tijekom španjolskog slavlja udario veznjaka Rodrija. FIFA će konačne kazne i sankcije za argentinski savez objaviti po završetku istrage.