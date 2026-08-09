Istrin trener: Hajduk je bio kvalitetan, a mi smo odradili dobar posao. Moramo popraviti koncentraciju

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NK ISTRA 1961

Hajduk i Istra 1961 remizirali su na Poljudu 2:2 u utakmici drugog kola SuperSport HNL-a. Rokas Pukštas i Marko Livaja zabili su za domaću momčad, dok su strijelci Istre bili Emil Frederiksen i Dukan Ahmeti.

Obje momčadi u susret su ušle bez bodova. Hajduk je u prvom kolu poražen od Varaždina, dok je Istra izgubila od Lokomotive.

Nakon utakmice razočaran je bio trener Istre, Javier Cabello:

“Uzbudljiva utakmica. Jako smo zadovoljni zadnjim dijelom utakmice jer smo se uspjeli vratiti iz teške situacije. Primilo smo gol pred kraj utakmice, to nam se dogodilo i prošlog tjedna”, rekao je Cabello na otvaranju presice pa odgovarao na pitanja.

Mislite li da je Hajduk bio predvidljiv s postavkom u 3-2-5?

“Ne bih rekao da su bili predvidljivi, ali imali smo tijekom priprema nekih utakmica protiv protivnika koji su tako igrali. Mislim da smo mi odradili jako dobar posao jer je Hajduk jako kvalitetan i mobilan, a mi smo u tome uspjeli. “