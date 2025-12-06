OD 15.00 / DINAMO – HAJDUK Stigli sastavi, evo kojih 11 su odabrali Kovačević i Garcia

Od 15 sati na Maksimiru nas čeka najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka. Dvoboj 16. kola ujedno je i dvoboj za vrh ljestvice u kojem Plavi imaju jedan bod više od Bijelih.
Igrači izašli na travnjak
Igrači su na terenu, sve je polako spremno za početak derbija. Tribine su jako dobro popunjene.
Stigli su sastavi!
DINAMO: Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Vinlof - Zajc, Mišić, Bennacer - Hoxha, Bakrar, Beljo
HAJDUK: Silić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Raci - Pajaziti, Sigur - Almena, Livaja, Rebić - Šego
Sastavi za okršaj na Maksimiru
Današnji derbi izravna je borba za sam vrh ljestvice jer drugoplasirani Hajduk za prvim Dinamom zaostaje samo jedan bod.
Svi se pitaju kako će izgledati današnji sastavi, i Mario Kovačević i Gonzalo Garcia imaju određene poteškoće s ozljedama, ali idući igrači bi mogli istrčati od prve minute:
DINAMO: Filipović – Mikić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof – Bennacer, Mišić, Zajc – Bakrar, Beljo, Hoxha
HAJDUK: Silić – Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović – Sigur, Pajaziti, Krovinović – Rebić, Livaja, Šego
Sudačka postava
Glavni sudac današnjeg derbija Dinama i Hajduka je Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Marjan Tomas iz Vladislavaca.
Četvrti sudac je Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Ivan Bebek iz Rijeke, a asistent VAR suca Ivan Matić iz Osijeka.
Remi legendi u okršaju pred derbi
Humanitarna utakmica veterana Dinama i Hajduka, organizirana u malonogometnoj dvorani zagrebačkog Agrama, održana je u sklopu akcije za Udrugu „Veliko srce malom srcu“, uz potporu Dinamove zaklade „Nema predaje“.
Manifestacija je poslužila kao pozitivan uvod u nadolazeći Derbi te primjer kako najveći hrvatski rivali mogu zajednički doprinijeti dobroj svrsi. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.
