OD 15.00 / DINAMO – HAJDUK Stigli sastavi, evo kojih 11 su odabrali Kovačević i Garcia

Današnji derbi izravna je borba za sam vrh ljestvice jer drugoplasirani Hajduk za prvim Dinamom zaostaje samo jedan bod.

Svi se pitaju kako će izgledati današnji sastavi, i Mario Kovačević i Gonzalo Garcia imaju određene poteškoće s ozljedama, ali idući igrači bi mogli istrčati od prve minute:

DINAMO: Filipović – Mikić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof – Bennacer, Mišić, Zajc – Bakrar, Beljo, Hoxha

HAJDUK: Silić – Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović – Sigur, Pajaziti, Krovinović – Rebić, Livaja, Šego