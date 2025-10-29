Novo ime na Dalićevom pretpozivu nastavlja briljirati u Sloveniji!

Podijeli :

Igor Kupljenik via Guliver

Lijepe vijesti za izbornika stižu iz Celja, gdje sa sjajnim nastupima nastavlja Franko Kovačević.

Celje je u šesnaestini finala slovenskog kupa slavilo 4:0 protiv Makola.

U 19. minuti je za vodstvo zabio Vancaš, nakon čega su uslijedila dva pogotka hrvatskog nogometaša. Franko Kovačević je tresao mrežu u 53. i 73. minuti, dok je konačan rezultat postavio Vancaš u 78. minuti.

Kovačević je ovim golovima stigao na 24 pogotka za Celje ove sezone u svim natjecanjima.