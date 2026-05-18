Dinamo priprema veliku proslavu: Dan D na Maksimiru!

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Nogometaši Dinama će u subotu, 23. svibnja proslaviti duplu krunu. U 18:45 igra posljednju utakmicu sezone, na rasporedu je dvoboj s Lokomotivom na Maksimiru.

Nakon utakmice kreće proslava osvajanja naslova i Kupa, a Dinamo je na službenoj stranici objavio sve detalje proslave.

“GNK Dinamo poziva sve navijače da zajedno proslavimo osvajanje dvostruke krune i zaključimo sezonu 2025./26. velikom plavom proslavom na stadionu Maksimir!

Ovo neće biti samo proslava još jednog trofeja. Ovo će biti posljednja velika proslava naslova prvaka na “starom” Maksimiru. Stadionu na kojem su odrasle generacije dinamovaca, na kojem se slavilo, tugovalo, pjevalo i živjelo za plavu boju. Mjestu na kojem su ispisane neke od najvećih stranica klupske povijesti.

Stadion Maksimir, kakvog poznajemo desetljećima, uskoro odlazi u povijest. Upravo zato osvajanje naslova ove sezone predstavlja jedinstvenu priliku da zajedno proslavimo naslov prvaka tamo gdje je Dinamo kroz povijest stvarao svoje najveće uspjehe na Maksimiru sa svojim navijačima”, stoji na početku priopćenja.

