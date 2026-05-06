Nova sudačka analiza: Kolarić opravdano dao crveni, Osijek nije trebao dobiti penal

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 33. kola Hrvatske nogometne lige.

Analizu prenosimo u cijelosti. Sporne su bile tek dvije situacije.

“Situacija br.1: VUKOVAR 1991 – OSIJEK (64. minuta); potencijalni kazneni udarac

Tijekom ubacivanja u domaći kazneni prostor gostujući napadač je pokušao glavom igrati loptom, ali je istu promašio te je ona pala na podlakticu domaćeg braniča br. 35.

Sudac, smatrajući da kontakt nije kažnjiv, dopustio je nastavak igre.

VAR je utvrdio da kontakt ruke i lopte nije kažnjiv iz sljedećih tehničkih razloga:

– putanja lopte bila je potpuno nepredvidiva što je potpuno iznenadilo braniča

– dok je branič skakao, položaj njegove ruke bio je prirodan i blizu tijela.

S obzirom na ova razmatranja odluka suca na terenu je ispravna i potvrđuje tehnički pristup koji je također primijenjen tijekom 17. kola na utakmici Lokomotiva – Hajduk u sličnoj situaciji.

Situacija br. 2: HAJDUK – VARAŽDIN (90 + 1. minuta); gruba igra

U borbi za loptu branič gostujuće momčadi br. 13 (Mario Mladenovski, op.a.) startao je na suparničkog igrača klizećim startom ispruženom nogom i otvorenim đonom (kramponima) na bedro obrambenog igrača. Sudac je u prvom zaustavljanju igre opomenuo gostujućeg igrača.

VAR je ispravno preporučio sucu pregled situacije zbog grube igre i potencijalnog isključenja.

Sudac (Patrik Kolarić, op.a.) je ispravno, na temelju naših tehničkih smjernica, isključio igrača zbog grubog starta nad suparničkim igračem.”