Veliko priznanje: Ivana Martinčić treća u poretku najboljih sutkinja svijeta

xEibner-Pressefoto Memmlerx via Guliver

Međunarodna federacija za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS) proglasila je hrvatsku sutkinju Ivanu Martinčić trećom najboljom nogometnom sutkinjom u protekloj godini.

Martinčić je zauzela treću poziciju sa 67 bodova. Talijanka Maria Sole Ferrieri Caputi je proglašena najboljom sakupivši 97 bodova, dok je Francuskinja Stephanie Frappart druga s četiri boda manje.

Ova rođena Križevčanka je krajem svibnja sudila najveći dvoboj svoje karijere – finale Lige prvakinja između ženskih ekipa Arsenala i Barcelone. U srpnju je sudila i polufinale ženskog EURO-a između Engleske i Italije.

Suđenjem se počela baviti 2008. godine, a od 2014. je na FIFA-inoj listi. Prije četiri godine ispisala je povijest kao prva žena koja je vodila utakmicu muške prve lige HNL-a kao glavna sutkinja na okršaju između Gorice i Hrvatskog dragovoljca.