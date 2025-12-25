Drago Gabrić za SK o tome da je bio velika nada, kako je jedva preživio i gdje je sad

Podijeli :

Početkom milenija bio je velika Hajdukova nada, u Bijelom dresu odigrao je sedamdesetak utakmica, postigao 15 golova. Za najbolju hrvatsku reprezentaciju skupio je 5 nastupa, uz 1 postignuti gol. Bio je miljenik navijača Hajduka Torcide koji su mu 2008.godine uručili i prestižnu nagradu Hajdučko srce, koja se predaje najborbenijim nogometašima Hajduka, onima koji ostavljaju srce na terenu. S Poljuda je godinu dana kasnije preselio u Tursku, karijera koja je mnogo obećavala nažalost neočekivano i grubo je zaustavljena u svibnju 2011. u strašnoj automobilskoj nesreći na autocesti A-1.

Njegov terenac je sletio s kliske ceste, golemi BMW X6 bio je potpuno smrskan. Drago Gabrić bio je danima u komi, liječnici su se borili za život talentiranog nogometaša. Na sreću uspio se oporaviti, ozdraviti, ali i raditi ono što najbolje zna – igrati nogomet. Posljedice su ipak zaustavile obećavajuću karijeru i transfer u neki veliki klub. Poslije te nesreće Gabrić je igrao za Rijeku, u Kopru, sinjskom Junaku… A posljednjih 5 godina briljira u dresu Zagore iz Unešića. Srčani četvrtoligaš kojeg pamtimo s Kup utakmica protiv zagrebačkog Dinama, koji na Gabrićev pogon i ove sezone juriša na viši rang. Klub iz dalmatinske zagore iz Šibensko-kninske županije jesenski je prvak 3.NL-jug, iza sebe ostavili su glavne rivale prošlogodišnjeg prvoligaša Šibenika, Zadra…

“Hvala na čestitkama, pokazali smo zaista najviše ovu jesen, bili smo dominantni na dalmatinskim terenima. Jesmo li to očekivali? Pa, teško smo mogli očekivati da ćemo baš tako dominirati, tim prije jer smo za glavne rivale imali jednog Šibenika, koji je još prošle sezone igrao SHNL, Zadra koji je doveo brojne prvoligaške igrače poput Santinija, Majića, Duku… Ali, mi smo gledali samo sebe, dizali smo se iz kola u kolo, i na kraju osvojili naslov jesenskog prvaka”, priča nam Drago, za kojeg nema odmora jer trenutačno nastupa na popularnoj Kutiji šibica (o čemu ćemo pred kraj teksta). Zagora po riječima Gabrića ima ono što rivali nemaju.

“Zagora godinama ima okosnicu momčadi koja se samo nadograđuje između sezona. Imamo to zajedništvo, navijače, podršku kluba, ali ponajviše kvalitetnu momčad. Po meni Zagora ima najbolji napad lige, koji svakome može zabiti gol.”

Negdašnje Hajdučko srce smatra da još ništa nije gotovo, ali njegova Zagora s vjernim Pašajicama (navijačka skupina kluba iz Unešića) juriša na promociju.

“Svaka čast svima, znamo da neće biti lako, željeli bismo da na proljeće bude još to uvjerljivije, ali ne zanosimo se. Ipak, znamo koliko vrijedimo, želimo taj naslov i plasman u viši rang jer to ovaj klub, ti ljudi zaslužuju. Već smo se i dodatno pojačali, doveli dvojicu pojačanja i krećemo žestoko na proljeće.”

Bivši Vatreni s Poljuda s 39 na leđima igra kao u najboljim danima.

“Ha, što da vam kažem, kad može jedan Luka Modrić s 40 igrati na takvoj razinu u gigantima kao što su Real Madrid i Milan, onda mogu i ja u 4.rangu haha. Ma, igram s guštom, bez tereta, lagan sam, željan, i dok je tako ni o čemu drugom ne mislim.”

Gabrićev broj smo osim zbog Zagore okrenuli i zbog komentara HNL-a. Njegov Hajduk morao se zadovoljiti ulogom jesenskog viceprvaka?

“Pratim naravno duboko Hajduk, pričao sam baš s ljudima iz kluba, i oni su zadovoljni jesenskom polusezonom. Drugo mjesto, bod manje iza Dinama i igre momčadi u većem dijelu sezone daju nadu za optimizam.”

Garcijina momčad je u završnici prvog dijela prosula bodovnu prednost, a jedva je sačuvala 3 boda protiv Vukovara, u čudnoj utakmici, s čak dva isključena igrača Livajom i Rebićem?

“Događa se to, da nije bilo onog gola u derbiju na Maksimiru Hajduk bi bio prvak jeseni. Ali, ponavljam bod zaostatka je ništa, na proljeće se puno toga još može poboljšati.”

Što bi u nastavku sezone moglo presuditi u toj borbi?

“Mislim da će ovaj put presuđivati međusobni derbiji. Hajduk je lani istina bio bolji u tim međusobnim utakmicama, ali to nije iskoristio. Ove će sezone mislim to presuđivati.”

Računa li možda Hajduk i na činjenicu da Dinamo i dalje kašljuca, i ne djeluje nepobjedivo, s obzirom na kvalitetu momčadi?

“Pa dijelom možda, ali najvažnije je da Hajduk ovisi ipak najviše o samom sebi! Istina, Dinamo se dosta trošio na dva fronta; u Europi i u HNL-u. Ako se ne plasira u play-off EL sigurno će se moći više fokusirati na domaće prvenstvo, i u tom dijelu će mu biti lakše. Koliko je teško kvalitetno igrati Europu i HNL najbolje se vidjelo na primjeru Rijeke koja zaostaje čak 11 bodova za Dinamom. Za Hajduk je važno da ne upada u neke dulje krize, da drži korak do kraja, a onda se valja nadati da će ova godina donijeti ono što se toliko čeka…”

Hajduk je 2., a Livaja već neko vrijeme ulazi s klupe. Trener Garcia ima neke svoje zahtjeve, ali i Šego igra sjajnu jesen?

“To je trenerova odluka i dok to opravdava rezultat onda se njegova odluka mora poštovati. Ali, ako mene pitate ja nikada ne bih Livaju držao na klupi. Zna se tko je Marko Livaja, i koliko znači za momčad Hajduka.”

Koga bi izdvojio iz ove Hajdukove momčadi?

“Spomenuli ste Šegu koji se preporodio, zabija, ali uz njega i malog Hrgovića koji je najviše napredovao, postao nezaobilazan član prve momčadi.”

Na početku razgovora spomenuli smo Gabrićevu ljubav prema futsalu koja traje od malih nogu. U ovo predbožićno doba DG je i ove godine sudionik popularne „kutije“ gdje nastupa sa svojom ekipom Corte bar. Ide mu i na „malom balunu“ jer je s tom ekipom upravo prošao među 4 najbolje ekipe.

“Je, prošli smo u polufinale, lani smo bili u finalu, izgubili. Ove želimo otići do kraja. Imamo odličnu momčad, pojačali smo se s Alispahićem i Marinom Tomasovom. Nadam se da ćemo ovaj put uzeti pokal.”

Kakav bi to bio kraj 2025.godine za bivšeg Vatrenog. Jesenska titula sa Zagorom i pobjednik Kutije.