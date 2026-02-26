Neutješni kapetan Mišić: Šteta, mladost, neiskustvo! Zaslužili smo proći

Podijeli :

David Catry Isosport via Guliver

Josip Mišić je stao pred mikrofone i mirno i staloženo analizirao utakmicu

Dinamov kapetan je mirno i staloženo pričao nakon teške utakmice, pune emocije.

“Teško mi je pričati. Mislim da smo odigrali sjajnu utakmicu, pogotovo 90 minuta. Pokazali smo da smo prava ekipa i da rastemo iz dana u dan. Jednostavno nismo imali sreće. Žao mi je prve utakmice i primljenog gola u zadnjoj sekundi. Pohvalio bih ekipu. Ovo nas ne smije pokolebati, moramo ići dalje. Ostaje nam HNL u kojem dobro stojimo i dobro igramo. Nadam se da ćemo izvući pouke i da nećemo pasti nego dignutih glava nastaviti dalje”, rekao je i dodao:

“Pali smo i mi i oni. Ostaje žal što ih nismo dovršili u 90 minuta. Mislim da smo u tom zadnjem periodu bili bolji i imali šansu za zabiti četvrti gol. To je mladost, neiskustvo. Nas par je samo igralo Europu, ostali tek trebaju to osjetiti. Moramo ići dalje. Mogu reći da je europska sezona uspješna. Cilj je bio prolaz skupine, to smo učinili ali ostaje žal. Zaslužili smo proći.”