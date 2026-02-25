Ne razmišljam kao Strupar, pogledajte Bodø/Glimt, sve je moguće!

“Veliki poraz protiv Standarda nije poljuljao naše samopouzdanje. Nedostajala nam je oštrina, nismo bili kompaktni i nismo imali dovoljno kvalitete s loptom. To me iznenadilo, jer su te stvari bile puno bolje u proteklih šest tjedana. Spominjali smo sve to na sastancima i pojedinačno, svjesni smo tih pogrešaka.”, kazao je trener Genka Nicky Hayen a prenosi Germanijak.

Belgijski mediji upitali su ga za mišljenje Branka Strupara, koji je nakon prve utakmice rekao da je Genk već 80 posto izborio plasman u osminu finala. Međutim, Hayen vrti glavom, ne želi potpisati tu izjavu.

“Ne razmišljam kao Strupar, u postocima. Postavili smo se u dobru početnu poziciju, ali na Inter- Bodø/Glimtu ste također vidjeli da je iznenađenje uvijek moguće. Pogledajte prvu utakmicu između Club Bruggea i Atlética. Na poluvremenu je bilo 0-2, a završilo je 3-3. Dinamo više nema što izgubiti, u utakmici jedna momčad može iznenada dobiti zamah i morate pokušati to što prije staviti pod kontrolu. Da, nedostajat će nam Karetsas, vidjet ćemo koliko ga neće biti, ali sad je na nekome drugome da se istakne.”

Utakmicu je najavio i Zakaria El Ouahdi, dvostruki strijelac iz Maksimira.

“Spremni smo za ovu utakmicu. Noge su nam lakše nego protiv Standarda. To je bio bolan poraz. Možda smo ih podcijenili, ali moramo zaboraviti tu utakmicu. Moramo se usredotočiti na Dinamo. Želimo pobijediti u svakoj utakmici, čak i ako imamo prednost iz prvog dvoboja. Dinamo je i dalje momčad s puno kvalitete. Bili su vrlo jaki u tranziciji. To smo dobro riješili u Hrvatskoj, a sada ćemo to morati ponoviti.”, kazao je ubojiti Genkov napadač.