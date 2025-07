Naš Hajduk: Samo od članarina se dobije više od 2 milijuna eura, vrijeme je za selidbu na novi stadion

Podijeli :

Novi Upravni odbor Našeg Hajduka komentirao je aktualnu situaciju u klubu.

Novi Upravni odbor Našeg Hajduka stupio je na dužnost 15. lipnja, a mandat im traje četiri godine. Članovi Upravnog odbora objavili su prezentaciju u kojoj su se osvrnuli na aktualnosti poput infrastrukture, članstva, izbora i otkupa dionica.

“Pozdrav svim navijačima Hajduka! U ovom video prilogu predstavit ćemo novo vodstvo NH i u par tema sažeti minulo razdoblje i naše poglede na budućnost. Kao dioničari Hajduka želimo biti više uključeni u procese unutar Kluba bitne za njegovu budućnost. U svibnju je Naš Hajduk ukupno uplatio 1.1 milijun eura na račun Hajduka, a sve iz prihoda od donatorskog projekta Za sva vrimena.

Time smo još jednom pokazali da smo kao dioničari i navijači uz Hajduk kada god mu je potrebno, kao što mu svake godine navijači iskazuju svoju pripadnost učlanjivanjem i time mu osim neizmjerne podrške osiguravamo značajna financijska sredstva koja će do kraja godine doseći iznos od 2 milijuna eura.

Na posljednjoj skupštini Našeg Hajduka ukupan iznos članarina od 2016. godine do kraja 2024. godine je otpisan. Riječ je o iznosu od 5.3 milijuna eura, čime se navijači i članovi kroz Naš Hajduk potvrđuju kao najveći pokretači i ulagatelji u Hajduk”, poručio je predsjednik Našeg Hajduka, Luka Peko.

“Fokus našeg mandata i glavna strateška smjernica će biti na infrastrukturi. Hajduk u tom aspektu kasni za suvremenim nogometnim i sportskim standardima. Kao klub koji se kroz povijest dičio razvojem igrača i vlastitom akademijom, koja je i danas primaran izvor zarade za klub, kamp vidimo kao temelj kluba. Klub bez zadovoljavajuće infrastrukture za sve kategorije praktički životari i cilj našeg mandata je pokrenuti stvari s mrtve točke.

Očekujemo od gradskih, županijskih i državnih vlasti osiguravanje preduvjeta da klub i navijači izgrade moderan i funkcionalan kamp. Zemljište je stoga nulta točka, ishodište iz kojeg krećemo i koje će bez tih političkih čimbenika biti nemoguće pokrenuti. Stadion na Poljudu, unatoč sentimentalnom značaju, također nije u mogućnosti ispratiti suvremene nogometne i komercijalne standarde i na njemu Hajduk ne može ispuniti sav svoj potencijal.

Izgradnja novog stadiona na istom mjestu implicira višegodišnje odsustvo s velikog stadiona i značajne financijske gubitke, a s obzirom da alternativa dok bi trajalo rušenje potom izgradnja ne postoji, selidba na novi, moderan stadion na Brodarici je jedino logično i smisleno rješenje.

Do trenutka izgradnje novog stadiona, Grad Split mora Poljud kao nekretninu u svome vlasništvu održavati na način da bude siguran po gledatelje i dostojan za odigravanje ligaških i europskih utakmica, s obzirom da se o istom Grad nije brinuo od same izgradnje 1979. godine”, kazao je član Upravnog odbora, Jerko Marinić Kragić.

“Iz perspektive aktivnije suvlasničke uloge, prvi put je donesena odluka da se sazovu izbori za Nadzorni odbor godinu dana prije isteka mandata Nadzornog odbora na odlasku, što ukazuje da je Naš Hajduk uvidio da je potrebnija njegova aktivnija suvlasnička uloga.

Svjesni da procesi unutar Kluba ne funkcioniraju na način za koji se zalažemo kao dioničari, a što je posljedično dovelo do financijske neizvjesnosti, nastojali smo ubrzati procese, omogućiti novim ljudima brži dolazak na pozicije u klubu i na taj način prevenirati nastup negativnih posljedica po klub na koje smo dulje vrijeme ukazivali.

S obzirom da se Hajduk do samog kraja prethodne sezone borio za naslov prvaka, organizacija izbora bila je pravi izazov. Primarni cilj je bio osigurati momčadi mir do samoga kraja minulog prvenstva, a s druge strane klub je trebao imati riješenu organizacijsku križaljku prije početka nove sezone. Kritike za kratkoću rokova su bile opravdane, ali se radilo u interesu Kluba i to na način da se procesi koji ne trpe odgodu odvijaju nesmetano.

U vidu aktivnije suvlasničke uloge, Naš Hajduk nastojat će intenzivnije raditi na postavljanju sustava kvalitete, kontroliranju procesa, izvještavanja i pravovremene komunikacije, a sve s ambicijom ostvarivanja postavljenih ciljeva”, poručio je pak član Upravnog odbora Našeg Hajduka, Frane Štambuk.

“Htjeli bismo se još jednom osvrnuti na dionice koje su otplaćene Tommyju. Malo je ispod radara prošla vijest da su navijači Hajduka otplatili preko 35 mil. kn dionica. Nema puno takvih primjera u Europi, da se navijači okupe oko zajedničkog cilja i uspiju ga ostvariti. I to ga uspiju ostvariti godinu i pol dana prije roka.

Nisu ti novci pali s neba, već su to učinili donatori, članovi koji su donacijama za ime na dresu i ime u parku Za sva vrimena omogućili da dionice otplatimo godinu i po dana prije roka. Bitno je naglasiti da su svi ti novci direktno uplaćeni na račun Hajduka. Zato želimo čestitati svima koji su sudjelovali i koji će sudjelovati u ovom projektu. Naime, poznat je cilj ove priče, a to je 50%+1 dionica.

Taj cilj želimo postići isključivo kroz ulaganje u Hajduk. Konkretno, ulaganje u infrastrukturu, odnosno Hajdukov kamp. Tako da već sada možemo najaviti kako će donacije koje i dalje dobivamo kroz projekt Za sva vrimena, pa tako i donacije od novog projekta ići upravo u tu svrhu.

Za kraj, informacija kako smo zbog učestalih upita onih koji su propustili sudjelovati u projektu ZSV, otvorili i dodatnih 390 mjesta budući da je prvotnih 5100 već rezervirano”, rekao je član Upravnog odbora Luka Lerotić.

Oglasio se i tajnik Našeg Hajduka, Marko Troskot.

“Kada se osvrnemo iza sebe, na rad svih volontera, navijača, simpatizera i prošlih upravnih odbora, možemo biti izrazito ponosni na učinjeno. Od 2009. kada se na ime članarina prikupio iznos manji od 7500 kn, došli smo do toga da Hajduk kontinuirano prelazi brojku od 100.000 članova i godišnje samo na ime članarina prikupi iznos veći od 2 milijuna eura.

Posljedica je to bezbrojnih terenskih akcija volontera kao i educiranja navijača na važnost članstva kako bi se od grude stvorila lavina. Kultura odlaska na stadion, 20.000 prodanih pretplata i kupovina klupskih proizvoda, nikli su kao sjeme mukotrpnog rada svih volontera, Torcide i DPH-ova kojih je danas preko 80 u Hrvatskoj i inozemstvu.

S obzirom da su kroz volonterstvo davali sebe za veliki Hajduk, ovim putem se zahvaljujemo baš svakom članu, navijaču i volonteru koji je dao promil sebe i svoga vremena za ovu priču koja nezaustavljivo ide dalje!

Isto tako, želimo istaknuti da smo otvoreni za sve one koji žele jak, neovisan i članski Hajduk i kako su dobrodošli sa svim prijedlozima, kritikama i volonterskim aktivnostima.”