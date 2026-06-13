Iskrena podrška navijača? Ne! Procurilo da Katar plaća navijače za podršku na SP-u

Podijeli :

xNOUSHADx via Guliver Image

Uoči večerašnjeg susreta protiv Švicarske na Svjetskom prvenstvu, katarski navijači koji borave u San Franciscu našli su se u središtu pozornosti nakon informacija da je sudjelovanje u navijačkom maršu za dio njih bilo obavezno.

Katar večeras započinje svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026., koje zajednički organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Za razliku od prvenstva 2022., kada je nastupio kao domaćin, ovoga puta plasman na završni turnir izborio je kroz kvalifikacije.

Prije četiri godine Katar je bio pod povećalom međunarodne javnosti zbog optužbi vezanih uz ljudska prava, položaj radnika migranata i odnos prema LGBTQ+ zajednici. Zbog toga se organizacija tog prvenstva često navodila kao primjer takozvanog „sportskog pranja ugleda“, odnosno korištenja sporta za poboljšanje međunarodnog imidža države.

Na ovogodišnjem prvenstvu Katar je smješten u skupinu B, gdje ga nakon utakmice sa Švicarskom očekuju dvoboji protiv Kanade i Bosne i Hercegovine. Kako bi reprezentacija imala snažnu podršku na tribinama, Katarski nogometni savez i državni fond DAAM organizirali su dolazak oko tisuću navijača u Sjevernu Ameriku, pokrivši im troškove prijevoza, smještaja i lokalnog prijevoza.

Za navijače je osiguran smještaj u više hotela u San Franciscu, Vancouveru i Seattleu, a u projekt su uključeni i članovi navijačke inicijative „Maroon Stand“, kao i katarski studenti koji žive u SAD-u i Kanadi.

Posebnu pozornost izazvao je navijački marš održan u petak u San Franciscu. Iako su ga katarski mediji predstavili kao spontani izraz podrške reprezentaciji, pojavile su se informacije da je za navijače smještene u određenim hotelima sudjelovanje bilo obavezno.

Tu je tvrdnju dodatno potaknula objava katarskog influencera Abdulle Al Ghafrija, poznatog pod nadimkom QQQ, koji je na društvenim mrežama podijelio letak na arapskom jeziku. U njemu je navedeno da je dolazak na marš obvezan za navijače smještene u hotelima u središtu San Francisca, dok je za one koji borave u Santa Clari sudjelovanje bilo dobrovoljno.

Takve informacije otvorile su raspravu o tome koliko je navijačka podrška rezultat iskrenog entuzijazma, a koliko organizirane kampanje koju podupire država. Službeni katarski izvori ipak naglašavaju da je cilj ovakvih aktivnosti pružiti dodatnu podršku reprezentaciji, predstaviti katarski nogomet u pozitivnom svjetlu te pomoći igračima da ostvare što bolji rezultat na turniru.