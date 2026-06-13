Poznato s kim će Dinamo igrati pripremne utakmice za novu sezonu

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Prije početka nove natjecateljske sezone, Dinamo će odigrati četiri pripremne utakmice, a protivnici su već okvirno definirani.

Prema pisanju Sportskih novosti, dvije će provjere Modri odraditi tijekom priprema u Sloveniji, dok su preostale dvije planirane nakon povratka u Zagreb. Kao i kod svih pripremnih susreta, moguće su promjene termina, protivnika ili čak otkazivanja, no trenutačni raspored predviđa dvoboje protiv Radomlja i NK Brinja iz Grosuplja.

Radomlje je prošlu sezonu slovenskog prvenstva završilo na šestom mjestu, dok je Brinje izborio plasman u najviši rang slovenskog nogometa nakon vrlo uspješne sezone. Klub iz Grosuplja stigao je i do finala slovenskog kupa, gdje je poražen od Aluminija.

Po završetku slovenskog dijela priprema Dinamo će posljednje testove odraditi na stadionu Maksimir. Prema istim informacijama, protivnici bi trebali biti ukrajinski prvoligaši.

Jedan od njih je Zorja Luhansk, koji je prošlu sezonu ukrajinskog prvenstva završio na osmom mjestu. Najzahtjevniji ispit, barem prema trenutačnim procjenama, trebao bi biti susret protiv LNZ Cherkasy. Taj je klub tek prije nekoliko godina izborio ulazak u elitni rang ukrajinskog nogometa, a prošlu sezonu zaključio je na visokom drugom mjestu prvenstvene ljestvice.

Kroz ove četiri utakmice Dinamo će nastojati podići razinu forme i uigrati momčad za početak nove sezone te nadolazeće europske izazove. Dok će susreti u Sloveniji prvenstveno služiti za stjecanje natjecateljskog ritma i fizičku pripremu, dvoboji u Maksimiru, osobito onaj protiv LNZ Čerkasija, trebali bi pružiti realniju sliku spremnosti momčadi za službene nastupe.