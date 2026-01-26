Modrić: Bez tog penala vjerojatno bismo zadržali vodstvo

Podijeli :

AP Photo/Gregorio Borgia via Guliver

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bio je asistent za jedini gol Milana u 1:1 remiju na gostovanju kod Rome u susretu 22. kola talijanskog prvenstva.

Modrić, koji je odigrao čitav susret, u 62. je minuti ubacio s lijevog krila na pet metara od domaćeg gola, a tamo je najviši u skoku bio De Winter i proslijedio loptu u mrežu.

POVEZANO Modrić asistirao u remiju Milana s Romom, Inter pobjegao na +5

Na konačnih 1:1 iz kaznenog udarca je u 74. minuti poravnao Pellegrini.

Razmišljanja nakon utakmice podijelio je Modrić.

“Maignan nas je spasio u prvom poluvremenu. Dominirali su nakon naših prvih petnaest minuta, a onda smo mi bili bolji u drugom poluvremenu. Zabili su iz penala i, bez tog penala, vjerojatno bismo zadržali vodstvo. Sretni smo što smo produžili niz bez poraza i sada smo usredotočeni na sljedeću utakmicu”, rekao je Modrić nakon susreta za talijanski DAZN.

U sljedećem kolu Milan gostuje kod Bologne, a Roma kod Udinesea.