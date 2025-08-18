Melnjak opravdao Torcidu: ‘Možda bih napravio isto’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk je u trećem kolu pobijedio Slaven Belupo s 3:0 te su nakon susreta igrači Bijelih otišli prema sjevernoj tribini kako bi pozdravili svoje navijače. Međutim, dočekao ih je hladan tuš ili da kažemo vatreni tuš jer je Torcida počela bacati baklje na svoje igrače. Razlog tome leži u porazu u četvrtak, a ove situacije dotaknuo se i jučerašnji kapetan Dario Melnjak.

“Osvježenja u momčadi bila su dobra, grizli smo, sve je bilo dobro osim tih zadnjih dvadesetak metara kad nismo bili pravi. Cijeli početak sezone je isti, nikako da otvorimo suparnika, ali sve smo to nadoknadili u drugom poluvremenu. Nikome nije lako biti na klupi. Tko kaže da je lako, laže. Konkurencija je tu da nas čini boljima, pa da oni koji uđu s klupe daju doprinos”, započeo je Melnjak.

Dotaknuo se potom Melnjak i igre.

“Ne znam kako je izgledalo na tribinama, ali na terenu je bilo dobro. Suparnik zna biti dobar, trener inzistira na modernom nogometu, ali barem ja nisam osjetio da smo imali problema.”

Spomenuo je i junaka utakmice Bambu

“Nakon par minuta kada je ušao povikao sam da ga koristimo. Dali smo mu loptu, nagradilo ga je golovima.”

Kako komentira tišinu s tribine i scene s kraja?

“Zasluženo, opravdano, ovo na kraju je jedan znak. Možda bih i ja to napravio da sam bio na tribini. Opet je lijepo da smo dobili pljesak s istoka i zapada, ljudi vide da se trudimo. Mene i cijelu momčad je sramota što smo ispali u četvrtak.”

Misli li da će sjever oprostiti?

“Ljudi su predivni, uvijek nam oproste, ali mi moramo biti bolji svaki tjedan, počevši od Osijeka. Čeka nas super teren, super ambijent, uživamo igrati na takvom stadionu i očekujem dobru utakmicu.”