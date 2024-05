Maloča: Bio sam siguran da će Hajduk biti prvak, ali protiv Dinama je bilo najteže

Podijeli :

HNK Gorica

Stoper Gorice Mario Maloča na Poljudu je odigrao 500. utakmicu u seniorskoj karijeri.

“Za Hajduk sam odigrao 233, te su utakmice posebne. Pamtim debi za Hajduk protiv Šibenika 1. ožujka 2008. godine i pobjedu od 2:0. To je bilo ostvarenje mojih snova, kasnije sam bio i kapetan. Ovaj broj 500 je velik, srećom zaobišle su me ozljede. Ponosan sam na to, a još sam ponosniji što sam to doživio u svom domu”, rekao je bivši kapetan Hajduka.

Prokomentirao je pljesak koji je dobio prije početka utakmice.

“Nisam čuo, bio sam u svlačionici. Otac mi je bio na utakmici, sigurno je on to snimio. Nemam što reći. Uvijek mi je bilo dobro ovdje. Hajduk je moj klub, Split je moj dom. Tu sam proveo lijepih osam godina. Bilo je to teško razdoblje Hajduka. Uspjeli smo to prevladati da bi danas bili konkurentniji za naslov. Hajduk nas je sve zbližio. I danas vidim gospođe koje su radile, jako lijep dan za mene.”

Dobio je od predsjednika Hajduka Ivana Bilića dres s brojem 500…

“Potajno sam se nadao. Na početku utakmice nije bilo ništa, a na kraju utakmice sam dobio dres u Bijelom salonu. Zahvalan sam predsjedniku, upoznali smo se. Za mene je to najdraža slika”, kaže Maloča.

Komentirao je i susret na Poljudu.

“Hajduk je treći, nije mogao ni gore, ni dolje. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Drugi gol se lopta odbila od Štigleca. Čeka nas još Istra, bivši trener Hajduka Paolo Tramezzani radi sjajan posao.”

Gorica je pala u drugom dijelu sezone. Koji je razlog?

“Imamo bolju momčad nego što to tablica pokazuje. Protiv Rijeke smo napravili korak nazad na početku drugog dijela sezone. Imamo puno mladih igrača, došao je trener s kojim sam jako zadovoljan. Nadam se da ćemo ostati na okupu.”

Hajduk?

“Bio sam siguran da će Hajduk biti prvak. Na kraju treba čestitati Dinamu. Bili su najbolji. Imali su kontinuitet osvajanja naslova. Na terenu sam igrao protiv svih. Protiv Dinama je bilo najteže. Sportski je čestitati, a Hajduk se mora okrenuti sljedećoj sezoni.”

Koliko još on planira igrati?

„”Osjećam se dobro. Odigrao sam 35 utakmica ove sezone. Imam 35 godina, radim na sebi. Dok imam volje igrat ću i pomoći mladima. Igrao sam za Hajduk i još neke klubove. Hajduk je moj klub, ali moram biti pošten prema svima. Gorica mi je dala priliku i na tome sam joj zahvalan”, za kraj je rekao Maloča.