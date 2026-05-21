Pukštas doživio lakšu prometnu nesreću i nakon toga stigao na Hajdukov trening

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Nogometaš Hajduka Rokas Pukštas sudjelovao je u četvrtak ujutro u manjoj prometnoj nesreći u Ulici Osmih mediteranskih igara, nedaleko od Poljuda.

Mladi veznjak, kako prenose 24sata, sudario se s taksijem, no srećom nitko nije ozlijeđen. Budući da su se Pukštas i vozač taksija uspjeli dogovoriti odmah na mjestu nesreće, policijska intervencija nije bila potrebna.

Iz Hajduka su potvrdili događaj, a unatoč nezgodi očekuje se da će Pukštas konkurirati za nastup u subotnjem dvoboju posljednjeg kola SHNL-a protiv Vukovara 1991, koji se igra na Poljudu od 18:15 sati.

Ovo nije prvi prometni incident u kojem se našao mladi Litavac. Prošle sezone imao je nezgodu u blizini groblja Lovrinac, kada je biciklom upao u šaht kod benzinske postaje i pao. I tada je prošao bez ozljeda, iako je bicikl nakon nesreće bio uništen.

Srećom, ni ovoga puta nije bilo posljedica za igrača.