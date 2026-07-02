Lukaku otkrio zašto nije pucao pobjednički penal: ‘Još se mučim s tim’

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xNicoxVereeckenx via Guliver Image

Belgija je sinoć u utakmici šesnaestine finala Svjetskog prvenstva nakon velikog preokreta slavila s 3:2 protiv Senegala. Svoj obol je jednim golom dao i iskusni napadač Romelu Lukaku od kojega su svi očekivali da će pucati penal za pobjedu u 125. minuti.

Međutim, on je to prepustio kapetanu Youriju Tielemansu koji je bio siguran s bijele točke za pobjedu Belgije i okršaj protiv Sjedinjenih Američkim Država u osmini finala Svjetskog prvenstva.

S obzirom na to da Romelu Lukaku u karijeri ima 41 zabijeni penal i tek sedam promašenih, čudna je odluka bila prepuštanje izvođenja Tielemansu. Ipak, najbolji strijelac u povijesti Belgije objasnio je svoju odluku:

“Još uvijek se mučim s mentalnim zdravljem. Zato sam dao Tielemansu da izvede penal.”

Lukaku je već pričao o svom mentalnom zdravlju i kako je plakao svaki dan nekoliko tjedana zbog kritika nakon Svjetskog prvenstva u Kataru gdje je protiv Hrvatske u borbi za prolaz promašio nekoliko ključnih prilika za pobjedu.

Osim s mentalnim zdravljem, Lukaku se muči i s ozljedama pa ga Rudi Garcia na ovom Mundijalu dozira. Uglavnom kreće s klupe pa će tako vjerojatno biti i u osmini finala protiv SAD-a.