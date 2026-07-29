Loše pripreme za Niku Kovača: Njegova Borussia upisala poraz od japanske momčadi

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Niko Kovač i njegova Borussia Dortmund su u srijedu u Osaki odigrali prijateljsku utakmicu protiv tamošnje Gambe. Bila je to treća pripremna utakmica za BVB i već drugi poraz.

Jedini pogodak vidjeli smo u prvom poluvremenu kada je u osmoj minuti Solomon Sakuragawa pogodio za 1:0 Gambe iz Osake. Borussia se nakon toga nije uspjela vratiti te je upisala već drugi poraz na pripremnim utakmicama.

U prošlom pripremnom ogledu poraženi su od Fortune Dusseldorf, a jedinu pobjedu ostvarili su 18. srpnja protiv Oberhausena. Do početka službenih utakmica Dortmund će imati još tri provjere.

Prvog kolovoza će igrati protiv Tokija, a onda će devetog kolovoza u Londonu igrati protiv Arsenala. Posljednju utakmicu prije njemačkog Superkupa odigrat će protiv Rome 15. kolovoza.