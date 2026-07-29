Tottenham na pripremama remizirao s australskim viceprvakom

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Tottenham svoje pripreme od konca srpnja ima na drugom kraju svijeta, odnosno u Australiji i Novom Zelandu. Prije tri dana su s 2:0 bili bolji od Aucklanda da bi u srijedu igrali protiv Sydneya. Očekivala se i tu pobjeda Spursa, no finalist australske A-lige izbjegao je poraz te su odigrali remi 1:1.

Nije Roberto de Zerbi na travnjak od prve minute poslao najjači sastav, ali u ekipi se našlo nekoliko standardnih prvotimaca poput Richarlisona, Mathysa Tela, Lucasa Bergvalla i Archieja Graya. Tako su Spursi u 29. minuti preko Tela uspjeli doći do prednosti koju su sačuvali do kraja poluvremena.

Nakon predaha Talijan na klupi Tottenhama napravio je tri zamjene, ali nije oslabio momčad jer je u igru ušao Sandro Tonali, igrač kojega su Newcastleu platili 100 milijuna funti. Ipak, samo devet minuta nakon što je počelo drugo poluvrijeme Sydney je golom Takahira Sekinea došao do izjednačenja.

Bio je to i posljednji pogodak na utakmici te je Tottenham neočekivano propustio doći do pobjede protiv australske ekipe. Nakon utakmice se otišlo u raspucavanje jedanaesteraca što je i novi običaj na pripremnim utakmicama diljem svijeta.

U raspucavanju je s 4:2 bolji bio Tottenham pa su malo isprali gorak okus lošijeg rezultata u regularnom vremenu.