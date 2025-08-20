Jan Mlakar ima novi klub: Seli u drugi rang Francuske

Podijeli :

Slovenski napadač Jan Mlakar novi je član francuskog Amiensa, potvrdio je klub na svojoj službenoj stranici. Mlakar, koji ima 26 godina, dolazi iz talijanske Pise na posudbu do kraja sezone, a dogovor ne uključuje opciju otkupa.

Pisa je ovoga ljeta izborila povratak u Serie A i očito ne računa na Mlakara u svojim planovima za natjecanje na višoj razini. Prošlih šest mjeseci proveo je na posudbi u splitskom Hajduku, iz kojeg je i stigao u Pisu prije dvije godine za iznos od 3,5 milijuna eura.

Amiens, koji se natječe u drugoj francuskoj ligi, prošlu je sezonu završio na desetom mjestu. Posljednji put u Ligue 1 igrali su u sezoni 2019./20., a od tada se stabilno drže u sredini tablice. Prema podacima Transfermarkta, momčad Amiensa vrijedi oko 10,5 milijuna eura, dok je Mlakar, procijenjen na dva milijuna eura, odmah iza najvrjednijeg igrača momčadi.

Iako je još uvijek relativno mlad, Mlakar iza sebe ima bogato iskustvo u različitim klubovima. Seniorskih se minuta prvi put dočepao u Fiorentini, a kasnije je nastupao za Veneziu, Brighton, QPR, Wigan, Pisu te Hajduk i Maribor, u kojem je igrao u dva navrata.