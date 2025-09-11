Sve zbog Viniciusa: Alonso potjerao zvijezdu Reala s treninga

Xabi Alonso, novi trener Real Madrida, brzo pokušava uspostaviti autoritet, a španjolski mediji pišu o incidentu na treningu između Antonija Rüdigera i Viníciusa Júniora.
Nakon grubog starta Nijemca uslijedilo je naguravanje i razmjena teških riječi, a Alonso je odmah reagirao. Poslao je Rüdigera kući uz kratko “Doviđenja”. Branič se kasnije ispričao suigračima, posebno Viníciusu.
Situaciju dodatno komplicira činjenica da Real zasad ne planira produljiti Rüdigerov ugovor (do 2026.), a prednost u obrani dobivaju Dean Huijsen i oporavljeni Éder Militão. Zbog sve više vremena provedenog na klupi, Rüdiger razmišlja o odlasku, a spominju se ponude iz Saudijske Arabije i nekoliko klubova iz Europe.
Prije dolaska u Real 2022., igrao je za Stuttgart, Romu i Chelsea, s kojim je osvojio Ligu prvaka i niz drugih trofeja. U dresu Reala nastavio je s uspjesima, osvojivši Ligu prvaka, La Ligu, Kup kralja i Superkup, a dosad je upisao 157 nastupa, sedam pogodaka i četiri asistencije.
