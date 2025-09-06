VIDEO / Zvijezde Reala i Bayerna odvele Francusku do pobjede protiv Ukrajine

Podijeli :

Francuska je sinoć odigrala prvu utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i upisala 2:0 pobjedu na gostovanju kod Ukrajine u poljskom Wroclawu. Strijelci za Tricolore su bili zvijezda Bayerna Michael Olise u 10. minuti dvoboja i zvijezda Real Madrida Kylian Mbappe u 82 minuti. Pogledajte sažetak.

