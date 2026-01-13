Sučić i Ćaleta-Car izbacili Budimirovu Osasunu iz Kupa kralja

Podijeli :

xMickaelxDucintx via Guliver

Nakon velike borbe koja je kulminirala raspucavanjem jedanaesteraca nogometaši Real Sociedada su s ukupnih 6-5 pobijedili Osasunu i time izborili četvrtfinale španjolskog Kupa kralja.

Osasuna je vodila 2-0 sve do 75. minute. Već u četvrtoj je povela golom Moncayole, dok je podebljala vodstvo kada je Oyarzabal u 17. minuti pogodio vlastitu mrežu. Real Sociedad se vratio u završnici susreta i izborio produžetke golovima Turrientesa u 75. i Zubeldije u 92. minuti.

Na kraju prvog produžetka udarac s bijele točke Oyarzabala je obranio golman Osasune Aitor Fernandez, a domaćin je u drugom produžetku imao sjajne četiri šanse, no odlazak prema raspucavanju udarcima s bijele točke nije izbjegao.

Domaćin je na kraju ipak slavio, s ukupnih 6-5 nakon jedanaesteraca. Kod raspucavanja samo Zakarjan nije zabio za domaćina, dok u gostujućem sastavu nisu poentirali Moncayola i Catena.

Hrvatski napadač Ante Budimir zaigrao je za Osasunu od 99. minute. Čim je ušao pogodio je okvir vrata, a u prvoj seriji raspucavanja je rutinski i sigurno zabio.

Hrvatski nogometaši Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car su bili u početnoj postavi Real Sociedada, s tim da je Sučić zamijenjen u 74., a Ćaleta-Car u 89. minuti.

Athletic Bilbao se provukao do četvrtfinala nakon što je poslije 120 minuta u gostima pobijedio drugoligaša Cultural Leonesu s 4-3.

Tri puta je Cultural Leonesa vodila i tri puta su gosti iz Bilbaa stizali zaostatak, s tim da je svih šest pogodaka postignuto u ludom prvom poluvremenu. Dva puta je strijelac za domaćina bio Calero u 16. i 27. minuti uz uspješni jedanaesterac Sobrina u 41. minuti. Za goste je dva puta zabijao Guruzeta uz pogođeni jedanaesterac Sanceta u nadoknadi prvog poluvremena.

Od 56. minute Athletic je imao igrača manje nakon isključenja Paredesa, ali je unatoč tome izdržao do kraja osnovnih 90 minuta, a potom je i poveo 4-3 golom Unai Gomeza iz jedanaesterca na samom kraju prvog produžetka što je bio i konačan rezultat.

Madridski Atletico je s minimalnih 1-0 pobijedio Deportivo u La Coruni. Gol za put u četvrtfinale postigao je Antoine Griezmann u 61. minuti iz slobodnog udarca.

U srijedu će igrati Alaves – Rayo Vallecano, Albacete – Real Madrid i Betis – Elche, dok su posljednje dvije utakmice na programu u četvrtak, a sastaju se Burgos – Valencia i Racing Santander – Barcelona.