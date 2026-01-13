Alonso se oglasio nakon otkaza u Realu: ‘Nije bilo onako kako sam htio’

Xabi Alonso od ponedjeljka više nije trener Real Madrida.
Uprava kluba smijenila ga je dan nakon poraza 3:2 od Barcelone u finalu španjolskog Superkupa. Na klupu Reala stiže Alvaro Arbeloa (42), a Alonso se od kluba oprostio porukom na Instagramu.
“Ovo poglavlje moje karijere je došlo kraju. Nije bilo onako kako sam htio. Treniranje Reala bila je čast i privilegija. Hvala klubu, igračima i, najviše od svih, navijačima i zajednici Madridista. Odlazim s poštovanjem, zahvalnošću i ponosan na sve što sam napravio. Dao sam sve od sebe”, napisao je Alonso.
Odlazak Alonsa bit će financijski udarac za Real Madrid. Prema navodima španjolskih medija, klub će mu morati isplatiti oko 15 milijuna eura odštete, iako je Alonso po sezoni zarađivao između 8 i 9 milijuna eura. Uz to, Real je prošlog ljeta već platio Bayer Leverkusenu 15 milijuna eura za njegov dolazak.
Superkup Španjolske trebao je biti presudan trenutak za Alonsa, a poraz od Barcelone u finalu prelomio je odluku uprave. Iako je Real ranije izbacio Atletico Madrid, povjerenje čelnika nije izdržalo novi neuspjeh. Alonso je momčad vodio u 34 utakmice, ostvarivši 24 pobjede, četiri remija i šest poraza.
U trenutku smjene Real je držao drugo mjesto u prvenstvu s četiri boda zaostatka za Barcelonom, bio sedmi u Ligi prvaka te je izborio osminu finala Kupa kralja, gdje će u srijedu čeka Albacete protiv kojeg će debitirati Arbeloa.
