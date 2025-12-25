Insajder najavio prve poslove zimskog roka: Lokomotiva prodaje dva hit-igrača?

Podijeli :

via Guliver

Bliži se još jedan prijelazni rok, a u HNL-u se očekuje nekoliko zanimljivih transfera.

Osim velikih poslova koji se očekuju u Dinamu, Hajduku, Rijeci i Osijeku, insajder Lorenzo Lepore tvrdi i da su već izvjesna i dva odlaska iz Lokomotive.

“Postoji snažan interes nekolicine klubova za Fabijana Krivaka i Cheicka Mbackea Diopa. Ove zime će vjerojatno promijeniti klub”, objavio je Lepore.

Krivak, 20-godišnji vezni igrač i mladi hrvatski reprezentativac, ove sezone u 18 nastupa upisao je tri gola i tri asistencije. Transfermarkt mu je procijenio tržišnu vrijednost na 1,5 milijuna eura.

Dio je stoper iz Senegala, godinu dana mlađi od Krivaka. U Lokomotivu je stigao prije godinu i pol, a ove sezone zabio je jedan gol u 18 nastupa.