Kovačević uoči uzvrata s Genkom treninzima priključio dva talentirana igrača

Nakon što je priliku među seniorima dobio Sven Šunta, novi mladi adut koji kuca na vrata prve momčadi Dinama je Marko Zebić.

U Maksimiru je i dalje vrlo živahno, gotovo kao da prijelazni rok još traje. Sezona je u punom jeku, utakmice se igraju svaka tri-četiri dana, a rezultati izravno utječu na raspoloženje u svlačionici i oko kluba. Nakon uvjerljive pobjede protiv Varaždina (4:0), atmosfera je ponovno podignuta.

U toj je utakmici debitirao 18-godišnji Slovenac Sven Šunta, a sljedeći koji bi mogao dobiti priliku je Zebić. Riječ je o stoperu rođenom 2007. godine, koji je nedavno napunio 19 godina, a trener Mario Kovačević u ponedjeljak ga je, kako javlja Germanijak, priključio treninzima prve momčadi. U klubu su zadovoljni njegovim razvojem i napretkom. Iako nije bio na zimskim pripremama u Sloveniji te je imao ponude, posebno iz Italije, ostao je u Dinamu, što bi mu se sada moglo isplatiti.

Čini se da u Maksimiru postupno okreću strategiju prema većem oslanjanju na vlastite mlade igrače, što je financijski isplativije od dovođenja pojačanja izvana. Ostaje za vidjeti hoće li u tome ustrajati. Nakon odlaska Leona Jakirovića u Inter, Zebić je postao glavna stoperska opcija iz juniorskog pogona. Već je bio uključen u rad prve momčadi i sjedio na klupi u Ligi prvaka, ali još čeka službeni debi.

Plan je da Zebić zasad ostane uz seniore, a postoji mogućnost da otputuje i na uzvratnu utakmicu protiv Genka u Belgiji. Iako je teško očekivati da će ondje dobiti priliku, do kraja sezone mogao bi upisati prve minute u HNL-u ili Kupu.

Njegovo priključenje prvoj momčadi moglo bi značiti i nastavak promjena u svlačionici. Nekoliko igrača trenutačno nije u prvom planu, poput Kevina Theophile-Catherinea, Ronaela Pierrea Gabriela i Ivana Nevistića, koji bi mogli napustiti klub. Nejasna je i situacija s Juanom Cordobom, koji je bio na klupi, ali bez minutaže. U kadru je i dalje Dino Perić, kojem ugovor istječe na ljeto. Iako je prijelazni rok formalno zaključen, u Dinamu su i dalje moguće unutarnje promjene i preslagivanja.