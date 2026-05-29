Irska zvijezda otvoreno o gorućem problemu: ‘Ne želimo biti uvučeni u takve stvari, situacija se mora riješiti!’

Veznjak irske nogometne reprezentacije Jamie McGrath nakon 1:0 pobjede protiv Katara u prijateljskoj utakmici igranoj u četvrtak u Dublinu još je jednom naglasio kako ni on niti suigrači ne žele biti uvučeni u kontroverze koje bi mogle donijeti dvoboji Lige nacija protiv Izraela koji bi se trebali igrati najesen te traže da se što prije razriješi čitava situacija.

U Irskoj je u jeku snažna kampanja u kojoj se poziva na bojkot utakmica protiv Izraela koje bi se trebale igrati 27. rujna na neutralnom terenu te 4. listopada u Dublinu zbog izraelske vojne operacije u pojasu Gaze u kojoj je stradalo više tisuća palestinskih civila. No, Irski nogometni savez (FAI) inzistira na odigravanju utakmica jer bi bojkot mogao za sobom povući sankcije za reprezentaciju, pa čak i izbacivanje iz međunarodnih natjecanja.