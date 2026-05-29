Najopasnija utrka na svijetu odnijela još dva života, od vozača se oprostio i Hrvat: ‘Bio je vedra osoba’

Isle of Man TT

Opet tragedije na Isle of Man TT-u.

Britanski vozač Daniel Ingham preminuo je od posljedica teške nesreće, što su u četvrtak službeno potvrdili organizatori. Ingham je tako postao 271. žrtva u povijesti najopasnije utrke na svijetu, Isle of Man TT-a.

Iako mu je ovo bio premijerni nastup na samom TT-u, Ingham je bio itekako iskusan na ovoj specifičnoj otočkoj stazi. Još od 2016. godine redovito je nastupao na Manx Grand Prixu, gdje se više puta penjao na pobjedničko postolje, a prije dvije godine slavio je i na prestižnoj utrci Senior GP.

STATEMENT ISSUED AT 12:15 ON 28 MAY 2026 STATEMENT ON BEHALF OF THE ISLE OF MAN TT RACES Following an incident involving a Sidecar team during the third Qualifying Session of the 2026 Isle of Man TT Races, the Race Organisation initiated an immediate technical and operational… pic.twitter.com/qrwlNIMDE2 — Isle of Man TT Races (@ttracesofficial) May 28, 2026

Nakon ove tragedije, vodstvo Isle of Man TT-a uputilo je poruku podrške obitelji poginulog vozača.

“Želimo izraziti najdublju sućut Danielovoj obitelji, bližnjima i prijateljima. Iskrenu sućut upućujemo i njegovu timu”, priopćili su organizatori. “Bio je popularan i cijenjen član trkaće zajednice, a njegova strast prema sportu bila je očita svima koji su ga poznavali.”

Ovo je već drugi smrtni slučaj na Otoku Man u samo nekoliko dana. Protekle nedjelje, neposredno prije službenog početka TT tjedna, na popratnoj utrci Pre-TT Classic Road Races život je izgubio 68-godišnji veteran Alan Oversby, koji je na toj stazi nastupao više od dva desetljeća.

Uz dva smrtna slučaja, ovogodišnje izdanje obilježio je i incident u kojem je ozlijeđeno osam gledatelja. Nakon dana odmora u četvrtak, kvalifikacijski treninzi trebali bi se nastaviti u petak.

Na ovogodišnjoj utrci, po treći put zaredom nastupa i hrvatski predstavnik, Loris Majcan. I on se na društvenim mrežama oprostio od Inghama.

“Želim izraziti najdublju sućut obitelji i prijateljima Dana Inghama. Znao sam ga kratko vrijeme, ali bio je vedra i dobra osoba, te izvrstan vozač. Počivao u miru”, poručio je Majcan.