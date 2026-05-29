Štimac: Već vidim tu radost roditelja i djece koji će igrati u 4. ligi za Hajduk

Bez dlake na jeziku hrvatski trener Igor Štimac komentirao je stanje u Hajduku.

Štimac se u emisiji Sport nedjeljom osvrnuo i na činjenicu da će B momčad Hajduka, za razliku od Dinamove, igrati u 4. ligi. Drugu momčad Hajduka trebao bi voditi Hari Vukas.

“Mogu zamisliti kako će biti sretni ovi koji će za Hajduk B igrati u četvrtom rangu HNL-a, to će biti divota jedna. Roditelji će im biti sretni, menadžeri… Djeca će imati jednu izraženu nadasve glad za dokazivanjem u četvrtom rangu HNL-a. Već vidim tu radost”, sarkastičan je bio hrvatski trener.