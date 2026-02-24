Određeni su suci za uzvratne utakmice Dinama i Rijeke u Europi

Podijeli :

nordphotoxGmbHx xHafner nph00200 via Guliver Image

Dinamo i Rijeka u četvrtak igraju odlučujuće uzvratne susrete u Europi. Zagrebačka momčad od 21 sat traži veliki preokret protiv Genka u doigravanju Europa lige, dok će Rijeka od 18:45 na Rujevici protiv Omonije pokušati sačuvati minimalnu prednost i potvrditi prolazak u sljedeću fazu Konferencijske lige.

Dinamo se nalazi u znatno nepovoljnijoj situaciji jer je u prvoj utakmici na Maksimiru poražen 1:3. Za prolazak dalje trebat će mu gotovo savršena utakmica i veliki podvig na gostovanju u Belgiji.

Uzvrat u Belgiji počinje u 21 sat, a poznata je i sudačka postava. Glavni arbitar bit će Nijemac Felix Zwayer, uz asistenciju Roberta Kemptera i Christiana Dietza. Zwayer je posljednji put sudio Dinamu u susretu Lige prvaka protiv Celtica, koji je završio bez pogodaka.

Rijeka je, s druge strane, u prvom dvoboju odradila bolji posao i s Cipra se vratila s pobjedom 1:0. Ipak, ništa još nije riješeno jer se Omonia pokazala kao čvrst i neugodan protivnik. Dvoboj na Rujevici sudit će Ukrajinac Mikola Balakin, a pomagati će mu Oleksandr Berkut i Viktor Matiaš.