Objavljene plaće svih izbornika na SP-u: Pogledajte koliko zarađuje Dalić, a tko je na vrhu

Boris Kovacev CROPIX via Guliver

Specijalizirani portal Finance Football iznio je u javnost podatke o godišnjim zaradama izbornika čije će reprezentacije sudjelovati na ovogodišnjoj svjetskoj smotri.

Na samom vrhu financijske ljestvice nalazi se talijanski strateg Carlo Ancelotti, koji na klupi Brazila zarađuje 10 milijuna eura godišnje. Prva pratnja su mu njemački izbornik Julian Nagelsmann sa sedam milijuna te Mauricio Pochettino koji vodi SAD za šest milijuna eura. Tik iza njih je Thomas Tuchel na klupi Engleske, dok ljestvicu onih koji zarađuju najmanje četiri milijuna zatvaraju Roberto Martínez (Portugal) te Fabio Cannavaro (Uzbekistan), javnosti poznat i kao bivši trener Dinama.

Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić ima godišnja primanja od 1,5 milijuna eura, koliko zarađuje i njegov kolega na austrijskoj klupi, Ralf Rangnick.

Poredak najplaćenijih izbornika na SP-u:

1. Carlo Ancelotti (Brazil) – 10.000.000 eura

2. Julian Nagelsmann (Njemačka) – 7.000.000 eura

3. Mauricio Pochettino (SAD) – 6.000.000 eura

4. Thomas Tuchel (Engleska) – 5.800.000 eura

5. Roberto Martínez (Portugal) – 4.000.000 eura

6. Fabio Cannavaro (Uzbekistan) – 4.000.000 eura

7. Didier Deschamps (Francuska) – 3.800.000 eura

8. Ronald Koeman (Nizozemska) – 3.000.000 eura

9. Marcelo Bielsa (Urugvaj) – 3.000.000 eura

10. Jesse Marsch (Kanada) – 2.500.000 eura

11. Javier Aguirre (Meksiko) – 2.500.000 eura

12. Gustavo Alfaro (Paragvaj) – 2.500.000 eura

13. Julen Lopetegui (Katar) – 2.500.000 eura

14. Lionel Scaloni (Argentina) – 2.300.000 eura

15. Nestor Lorenzo (Kolumbija) – 2.000.000 eura

16. Sebastian Beccacece (Ekvador) – 2.000.000 eura

17. Luis de la Fuente (Španjolska) – 2.000.000 eura

18. Jürgen Klinsmann (Južna Koreja) – 2.000.000 eura

19. Murat Yakin (Švicarska) – 1.600.000 eura

20. Ralf Rangnick (Austrija) – 1.500.000 eura

21. Zlatko Dalić (Hrvatska) – 1.500.000 eura

22. Hervé Renard (Saudijska Arabija) – 1.100.000 eura

23. Hajime Moriyasu (Japan) – 1.000.000 eura

24. Ståle Solbakken (Norveška) – 845.000 eura

25. Rudi Garcia (Belgija) – 700.000 eura